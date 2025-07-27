Как проходило спасение заблудившихся в лесу Шацкого района, рассказали волонтеры «ЛизаАлерт»

Спасатели ПСО «ЛизаАлерт» рассказали, как проходило спасение группы людей, заблудившихся в лесу в Рязанской области.

В 15:50 в ПСО поступил звонок: в лесу Шацкого района заблудились трое — женщина, её муж и подруга. Они находятся в лесу с 7 утра, на момент звонка бродили по труднопроходимым тропам. Заряд единственного телефона 68%, связь непостоянна.

Мария, специалист «ЛизаАлерт» направления «Лес на связи», спустя время смогла дозвониться до потерявшихся. В их голосе слышалась усталость, но не отчаяние: «Стоим у лужи, не знаем, куда идти…». Полиция ждала координат. И Марии удалось установить местоположение группы.

«Надо в Эммануиловку, но по лесу идти не могут, уже устали. Дала указание идти около 200 м. «солнце в правый глаз», затем дорога плавно повернет вправо — идти по ней прямо, никуда не сходить, около двух километров «солнце в левый глаз». Дойти до лесопилки», — дала указания потерявшимся Мария.

Сотрудники полиции сразу же выехали на место. Связались с группой: «Идём… но сил почти нет». Стражи порядка проявили смекалку — нашли лесовоз и по бездорожью добрались до измученных путников.

В 17:30 лес отпустил путников, они ехали домой.

«Этот поиск — история не только о координатах и картах, но и о том, как важно в трудную минуту не терять веру и, проявив терпение, наконец услышать заветные слова: «Мы к вам уже едем», — отметили в ПСО «ЛизаАлерт».