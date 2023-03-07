Как привлечь женское счастье 8 марта? Народные приметы

8 марта – Международный женский день. В этот праздник поздравления принимают все женщины. И не случайно в народе вокруг этого торжества появилось много традицией, также с ним связали много примет.

Что нельзя и можно делать в этот праздник? К каким народным заветам стоит прислушаться?

8 марта не стоит встречать в одиночестве. Стоит собрать гостей, навестить родственников, встретиться с друзьями. В противном случае в жизнь придут неуверенность и разочарования. Более того, есть риск провести остаток своих дней в одиночестве.

Под строгим запретом – уборка и другие домашние дела. Существует поверье, что они принесут в жизнь женщины неудачи и ссоры.

Существует запрет и для мужчин на 8 марта: если представитель сильного пола нагрубит женщине (даже незнакомой), он рискует потерять работу и поставит крест на своей личной жизни.

Не стоит верить снам в ночь на 8 марта. Они не несут в себе никакого смысла.

Народные приметы 8 марта

Если день выдался туманным, то лето будет непогожим;

Осадки в виде дождя судят хороший урожай пшеницы;

Морозы свидетельствуют о том, что настоящая тёплая весна начнётся нес