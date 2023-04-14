Как правильно выбрать клининговую компанию

Вопреки расхожему мнению клининг или профессиональная уборка помещения — не только удел состоятельных людей. Такие услуги достаточно часто стоят дешевле, чем большая закупка в продуктовом супермаркете, сеанс массажа или покупка новой пары обуви.

При этом многие трудоемкие работы, такие как мойка окон, чистка микроволновки или духовки или выведение пятен с ковра, гораздо выгоднее доверить специалистам, чем потратить несколько часов своего драгоценного времени при отнюдь не гарантированном результате. О том, по каким критериям следует выбирать надежную клининговую компанию, расскажем в нашем небольшом обзоре.

Атрибуты чистого бизнеса

Сначала несколько стандартных советов. Изучите, сколько фирма работает на рынке, каковы отзывы ее клиентов, насколько широк спектр предлагаемых услуг. Солидные организации готовы сделать уборку любой сложности, в том числе после глобального ремонта, пожара затопления и других ЧП, привести в порядок загородный дом и прилегающую территорию, баню или сауну, обработать жилище от насекомых, если нужно, использовать не только высококачественную бытовую химию, но и экологически чистые реактивы и парогенераторы.

Когда вы позвоните в фирму и начнете разговор, узнайте, какие средства используют клинеры. Обычную губку, давно знакомую хозяйкам «пемоксоль» и доисторическую швабру все-таки трудно назвать атрибутом высококлассной уборки.

Хорошо, если у компании есть удобный сайт с примерами работ, перечнем и фотографиями сотрудников, отзывами клиентов и активно работающие группы в социальных сетях.

Важно обратить внимание, как фирма реагирует на негативные комментарии, и не написаны ли положительные отклики будто под копирку.

Профессионалы сами привозят набор необходимых средств и приспособлений для каждого вида уборки, а не просят хозяев купить их. Вся нужная химия у приехавшего к вам мастера хранится в специальном кейсе, чтобы составы не пролились и были удобно расположены. Специалист в отличии от кустаря работает не в тапочках, а в закрытой резиновой обуви.

Гарантии уюта

Перед тем как начать работу, клинер еще раз удостоверится, какого результата хочет заказчик, пояснит, чем генеральная уборка отличается от поддерживающей, поинтересуется, есть ли в доме маленькие дети или домашние животные (в таких случаях применяются особые средства для уборки), пояснит, какие дополнительные услуги и бонусы может предложить фирма.

После работы профессионал возвращает переложенные вещи на свои места, в каком бы беспорядке, с его точки зрения, они не находились. Если при уборке под диваном, кроватью или за шкафом обнаружены какие-то потерянные хозяевами предметы, клинер складывает их в специальную коробку и сразу сообщает заказчику. Понятное дело, что уборщик не имеет право рыться в личных вещах хозяина квартиры.

Солидная компания, естественно, предложит заключить договор, где будут обозначены объем, стоимость и время оказания услуг, права, обязанности и ответственность сторон за неисполнение тех или иных пунктов соглашения, порчу или кражу имущества.

Договор — это не только формализация отношений, но и оптимальный способ избежать возможных разногласий между заказчиком и исполнителем. Рукопожатие или устное обещание гарантией качества, как известно, не являются.

Проверенный штат

Клиент не должен стесняться задавать клинеру любые вопросы, касающиеся его профессиональной деятельности, особенностей применяемых реактивов, стоимости оказываемых услуг.

Если у исполнителя и заказчика нет взаимных претензий, то они после завершения уборки подписывают акт выполненных работ.

Заметим, что серьезные компании, заботящиеся о своей репутации, предлагают своим постоянным клиентам бонусы и скидки, имеют сертификаты от профессиональных объединений организаций, оказывающих клининговые услуги, располагают обученными сотрудниками для выполнения любых видов работ, в том числе промышленными альпинистами.