Как правильно подготовить рассаду к сезону: советы эксперта

Скоро садоводы и огородники начнут активную подготовку к сезону посадок, и первым этапом этого процесса станет выращивание рассады. О ключевых моментах подготовки интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала Алеся Васильева, исполнительный директор магазина садовых товаров Garden Shop в Imperial Garden.
Основные правила и возможные риски
По словам эксперта, рассада — это молодые растения, выращиваемые в защищенном грунте перед пересадкой на грядки или участок. Даже дома она может заболеть, если не соблюдать правила ухода.
Также важно правильно выбирать и подготавливать инвентарь, а еще — следить за расположением растений.
Подготовка почвы и семян
Чтобы избежать проблем с рассадой, важно правильно подготовить почву и семена перед посадкой.
После этого полезно заселить грунт микроорганизмами, используя раствор «Фитоспорина», «Трихоцина» или других почвооздоровителей.
Семена также стоит предварительно продезинфицировать.
После посева семена необходимо накрыть пищевой пленкой или крышкой для создания парникового эффекта.
Когда рассада прорастет, важно правильно выбрать температурный режим.
Одна из самых распространенных ошибок — перелив почвы.
Как правильно поливать и подкармливать рассаду
Специалист советует определять необходимость полива по конденсату на стенках прозрачных стаканчиков:
✔ Если конденсат есть — полив не требуется.
✔ Если его нет — можно полить.
В непрозрачных емкостях уровень влажности можно проверить с помощью зубочистки.
Для защиты от болезней в почву полезно добавлять грибы и бактерии, подавляющие развитие патогенной микрофлоры.
🔹 Грибные препараты (на основе триходермы):
«Трихоцин»
«Триходерма»
«Триходермин»
«Глиокладин»
🔹 Бактериальные препараты (на основе сенной палочки):
«Фитоспорин»
«Алирин»
«Гамаир»
Эксперт также рекомендует использовать комплексные минеральные и органические удобрения.
Подкормки следует вносить регулярно, но в небольших количествах.
Одно из главных правил при выращивании рассады — не приносить в дом новые растения в этот период.
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