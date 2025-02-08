Как правильно подготовить рассаду к сезону: советы эксперта

Скоро садоводы и огородники начнут активную подготовку к сезону посадок, и первым этапом этого процесса станет выращивание рассады. О ключевых моментах подготовки интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала Алеся Васильева, исполнительный директор магазина садовых товаров Garden Shop в Imperial Garden.

Основные правила и возможные риски

По словам эксперта, рассада — это молодые растения, выращиваемые в защищенном грунте перед пересадкой на грядки или участок. Даже дома она может заболеть, если не соблюдать правила ухода.

«Причины проблем с рассадой могут быть разными: от недостаточной подготовки почвы и семян до ошибок в условиях выращивания. Например, постоянное переувлажнение почвы, недостаточное освещение, неправильный температурный режим или неподходящее место для рассады могут привести к заболеваниям», — пояснила Васильева.

Также важно правильно выбирать и подготавливать инвентарь, а еще — следить за расположением растений.

«Недостаток питательных веществ, заражение болезнями и вредителями от других растений, включая комнатные, — всё это может негативно сказаться на рассаде. Поэтому важно внимательно относиться к их расстановке», — добавила эксперт. Реклама

Подготовка почвы и семян

Чтобы избежать проблем с рассадой, важно правильно подготовить почву и семена перед посадкой.

«Любой грунт может быть заражен, поэтому его необходимо обеззаразить. Один из способов — хорошо пролить почву кипятком несколько раз, дав стечь лишней влаге. Еще лучше — прокалить ее в микроволновке или духовке», — рекомендует специалист.

После этого полезно заселить грунт микроорганизмами, используя раствор «Фитоспорина», «Трихоцина» или других почвооздоровителей.

Семена также стоит предварительно продезинфицировать.

«Рекомендую замочить семена на 20–30 минут в растворе «Фитоспорина» или аптечного «Хлоргексидина», — отметила Васильева.

После посева семена необходимо накрыть пищевой пленкой или крышкой для создания парникового эффекта.

«Обязательно сделайте в пленке отверстия и открывайте её пару раз в день для проветривания. Тара для рассады также должна иметь дренажные отверстия для отвода лишней влаги», — советует эксперт.

Когда рассада прорастет, важно правильно выбрать температурный режим.

«Растениям должно быть тепло и сухо. Если рассада стоит на подоконнике, он должен быть теплым и непродуваемым. Освещение также играет ключевую роль: если естественного света недостаточно, используйте фитолампы», — объясняет Васильева.

Одна из самых распространенных ошибок — перелив почвы.

«Лучше недолить, чем перелить. Для регулирования влажности рекомендую добавлять в грунт разрыхлители, такие как перлит, вермикулит или вортекс. Они впитывают лишнюю влагу и отдают ее почве по мере необходимости», — отметила эксперт.

Как правильно поливать и подкармливать рассаду

Специалист советует определять необходимость полива по конденсату на стенках прозрачных стаканчиков:

✔ Если конденсат есть — полив не требуется.

✔ Если его нет — можно полить.

В непрозрачных емкостях уровень влажности можно проверить с помощью зубочистки.

«Поливать можно как в поддон, так и в сам стаканчик, но не под корень», — уточняет Васильева.

Для защиты от болезней в почву полезно добавлять грибы и бактерии, подавляющие развитие патогенной микрофлоры.

🔹 Грибные препараты (на основе триходермы):

«Трихоцин»

«Триходерма»

«Триходермин»

«Глиокладин»

🔹 Бактериальные препараты (на основе сенной палочки):

«Фитоспорин»

«Алирин»

«Гамаир»

Эксперт также рекомендует использовать комплексные минеральные и органические удобрения.

«При дефиците железа используйте «Хелат железа» или «Феровит». Для устранения магниевого хлороза подойдут «Хелат магния», «Сульфат магния» или «Калимагнезия». Если у рассады фиолетовые листья, это сигнал о нехватке фосфора — в таком случае стоит провести подкормку фосфорно-калийными удобрениями. А для профилактики паутинного клеща можно использовать «Фитоверм»», — пояснила Васильева.

Подкормки следует вносить регулярно, но в небольших количествах.

«Если подкормка проводится по листу, делать это нужно в вечернее время, когда солнце уже зашло, чтобы избежать ожогов», — подчеркнула эксперт.

Одно из главных правил при выращивании рассады — не приносить в дом новые растения в этот период.