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Изображение от freepik
Общество

Как правильно подготовить рассаду к сезону: советы эксперта

Алексей Самохин

Скоро садоводы и огородники начнут активную подготовку к сезону посадок, и первым этапом этого процесса станет выращивание рассады. О ключевых моментах подготовки интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала Алеся Васильева, исполнительный директор магазина садовых товаров Garden Shop в Imperial Garden.

Основные правила и возможные риски

По словам эксперта, рассада — это молодые растения, выращиваемые в защищенном грунте перед пересадкой на грядки или участок. Даже дома она может заболеть, если не соблюдать правила ухода.

«Причины проблем с рассадой могут быть разными: от недостаточной подготовки почвы и семян до ошибок в условиях выращивания. Например, постоянное переувлажнение почвы, недостаточное освещение, неправильный температурный режим или неподходящее место для рассады могут привести к заболеваниям», — пояснила Васильева.

Также важно правильно выбирать и подготавливать инвентарь, а еще — следить за расположением растений.

«Недостаток питательных веществ, заражение болезнями и вредителями от других растений, включая комнатные, — всё это может негативно сказаться на рассаде. Поэтому важно внимательно относиться к их расстановке», — добавила эксперт.

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Подготовка почвы и семян

Чтобы избежать проблем с рассадой, важно правильно подготовить почву и семена перед посадкой.

«Любой грунт может быть заражен, поэтому его необходимо обеззаразить. Один из способов — хорошо пролить почву кипятком несколько раз, дав стечь лишней влаге. Еще лучше — прокалить ее в микроволновке или духовке», — рекомендует специалист.

После этого полезно заселить грунт микроорганизмами, используя раствор «Фитоспорина», «Трихоцина» или других почвооздоровителей.

Как правильно подготовить рассаду к сезону: советы эксперта По словам эксперта, рассада — это молодые растения, выращиваемые в защищенном грунте перед пересадкой на грядки или участок. Даже дома она может заболеть, если не соблюдать правила ухода.
Изображение от freepik

Семена также стоит предварительно продезинфицировать.

«Рекомендую замочить семена на 20–30 минут в растворе «Фитоспорина» или аптечного «Хлоргексидина», — отметила Васильева.

После посева семена необходимо накрыть пищевой пленкой или крышкой для создания парникового эффекта.

«Обязательно сделайте в пленке отверстия и открывайте её пару раз в день для проветривания. Тара для рассады также должна иметь дренажные отверстия для отвода лишней влаги», — советует эксперт.

Когда рассада прорастет, важно правильно выбрать температурный режим.

«Растениям должно быть тепло и сухо. Если рассада стоит на подоконнике, он должен быть теплым и непродуваемым. Освещение также играет ключевую роль: если естественного света недостаточно, используйте фитолампы», — объясняет Васильева.

Одна из самых распространенных ошибок — перелив почвы.

«Лучше недолить, чем перелить. Для регулирования влажности рекомендую добавлять в грунт разрыхлители, такие как перлит, вермикулит или вортекс. Они впитывают лишнюю влагу и отдают ее почве по мере необходимости», — отметила эксперт.

Как правильно поливать и подкармливать рассаду

Специалист советует определять необходимость полива по конденсату на стенках прозрачных стаканчиков:

✔ Если конденсат есть — полив не требуется.

✔ Если его нет — можно полить.

В непрозрачных емкостях уровень влажности можно проверить с помощью зубочистки.

«Поливать можно как в поддон, так и в сам стаканчик, но не под корень», — уточняет Васильева.

Для защиты от болезней в почву полезно добавлять грибы и бактерии, подавляющие развитие патогенной микрофлоры.

Как правильно подготовить рассаду к сезону: советы эксперта По словам эксперта, рассада — это молодые растения, выращиваемые в защищенном грунте перед пересадкой на грядки или участок. Даже дома она может заболеть, если не соблюдать правила ухода.
Изображение от freepik

🔹 Грибные препараты (на основе триходермы):

  • «Трихоцин»
  • «Триходерма»
  • «Триходермин»
  • «Глиокладин»

🔹 Бактериальные препараты (на основе сенной палочки):

  • «Фитоспорин»
  • «Алирин»
  • «Гамаир»

Эксперт также рекомендует использовать комплексные минеральные и органические удобрения.

«При дефиците железа используйте «Хелат железа» или «Феровит». Для устранения магниевого хлороза подойдут «Хелат магния», «Сульфат магния» или «Калимагнезия». Если у рассады фиолетовые листья, это сигнал о нехватке фосфора — в таком случае стоит провести подкормку фосфорно-калийными удобрениями. А для профилактики паутинного клеща можно использовать «Фитоверм»», — пояснила Васильева.

Подкормки следует вносить регулярно, но в небольших количествах.

«Если подкормка проводится по листу, делать это нужно в вечернее время, когда солнце уже зашло, чтобы избежать ожогов», — подчеркнула эксперт.

Одно из главных правил при выращивании рассады — не приносить в дом новые растения в этот период.

«Это может стать причиной заражения рассады болезнями и вредителями. Соблюдая эти рекомендации, вы сможете избежать многих проблем, а взамен получите здоровую, крепкую рассаду, которая принесет хороший урожай», — заключила Васильева.

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