Как правильно оценивать компетентность врача, рассказала эксперт Федина

Современное здравоохранение ориентировано не только на устранение заболеваний, но прежде всего на безопасность и эффективность лечения. Об этом в интервью РИАМО рассказала заместитель директора медицинской службы по экспертизе и качеству медицинской помощи АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Татьяна Федина. Она пояснила, на что следует обращать внимание, чтобы правильно оценить компетентность врача.

По её словам, в определении уровня медицинской помощи ключевую роль играют не только практические навыки специалиста, но и научно обоснованные клинические протоколы, которые должны применяться строго и последовательно. Один из главных признаков качественной медицинской практики — прозрачность: пациенту необходимо объяснять цели каждого исследования и предлагать альтернативные варианты лечения.

Эксперт советует обратить внимание на то, насколько внимательно врач изучает симптомы, разъясняет способы лечения и их назначение. Положительная динамика после курса терапии — также важный индикатор профессионализма. Главное, как подчёркивает Федина, — каждый пациент имеет право получать полную информацию о своём состоянии и методах лечения.

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«Помните: ваше здоровье — это самое ценное, что у вас есть. Не стесняйтесь задавать вопросы врачам, интересуйтесь современными методами, выбирайте клиники, которые дорожат своей репутацией. Только так мы сможем сделать медицину действительно качественной и доступной для каждого», — отметила Федина.

Российская система здравоохранения активно внедряет стандарты качества, основанные на принципах доказательной медицины. Профессиональный врач учитывает все аспекты состояния пациента — как медицинские, так и индивидуальные особенности и готовность следовать рекомендациям, — чтобы выстроить персонализированный план лечения.

Настоящий специалист никогда не предложит устаревшие или недоказанные методы терапии. Он подбирает оптимальную стратегию, соответствующую международным протоколам, руководствуясь главным медицинским принципом: «Не навреди». Это означает использование только проверенных, научно обоснованных методов диагностики и лечения.

От первичного обследования до этапа восстановления — все шаги терапевтического процесса должны соответствовать строгим научным стандартам. Пациент вправе рассчитывать на лечение по актуальным методикам, применение надёжных лекарств и современного технического оснащения, подчеркнула Федина.