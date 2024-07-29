Никита Чаплин, депутат Государственной Думы и глава Союза дачников Подмосковья, рассказал NEWS.ru, как правильно хранить нарезанный арбуз. Он советует держать его в герметичном контейнере или плотно заворачивать в пищевую плёнку. Это поможет предотвратить потерю влаги и впитывание посторонних запахов.

В таких условиях арбуз останется свежим и вкусным в течение трёх-четырёх дней. Правильное хранение продуктов играет важную роль в сохранении их вкусовых качеств и питательных свойств.

При выборе арбуза важно обратить внимание на несколько факторов. Диетолог Елена Соломатина рекомендует учесть размер арбуза, цвет его пятна и состояние хвостика.

Желательно выбирать арбуз среднего размера, примерно 5–7 килограммов. Слишком маленький или слишком большой арбуз может быть перекормлен, поэтому лучше остановиться на среднем варианте.

Также стоит обратить внимание на кожуру арбуза и его пятно. Если арбуз лежал на солнце, то его пятно будет жёлтым. Чем ярче пятно, тем лучше. Если же оно малозаметно, это может говорить о том, что арбуз не будет сладким, а в его составе больше нитратов.

Хвостик арбуза должен быть сухим. Это означает, что арбуз достиг максимальной спелости. Хвостик не должен быть зелёным или подсушенным.

При выборе арбуза можно постучать по нему. Звук не должен быть глухим. Чем звонче арбуз, тем лучше. Если при сжатии ягоды слышен треск, это тоже говорит о её спелости.

Когда вы разрежете арбуз, мякоть должна быть однородной и немного сахаристой. Косточки должны быть тёмными. Если арбуз имеет яркий малиновый цвет, это может означать, что он был перекормлен нитратами.