Татьяна Проводина

«Как после бомбёжки»: Елена Сорокина о состоянии одной из дорог в Рязани

Фото из Телеграм канала Елены Сорокиной

Елена Сорокина инспектирует ход ремонта автодорог в Рязани.

Процесс на объектах контролируется каждый день, – заявила градоначальник в своём Telegram канале. 21 июня прошла встреча с подрядчиками на двух точках, по которым часто поступали жалобы горожан.

«Как после бомбёжки»: Елена Сорокина о состоянии одной из дорог в Рязани
«Как после бомбёжки»: Елена Сорокина о состоянии одной из дорог в Рязани
«Как после бомбёжки»: Елена Сорокина о состоянии одной из дорог в Рязани

На улице 4-ая Линия идёт фрезерование в рамках ремонта «картами». Ремонт проведут последовательно, без полного перекрытия улицы. По словам Елены Сорокиной, нужно решить вопрос с запаркованностью обочин и информационными щитами. По плану, ремонт должен быть завершён до 20 августа.

Дорога на улице 3-и Бутырки, по выражению рязанского мэра, «как после бомбёжки». Проводится полноценный ремонт, не «картами». Возникшие сложности с фрезерованием (раньше на этом участке лежали бетонные плиты) специалисты решают, – сообщил подрядчик. Тротуар появится именно там, где дорожку уже протоптали местные жители. Работы завершат до конца августа.

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7