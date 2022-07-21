«Как после бомбёжки»: Елена Сорокина о состоянии одной из дорог в Рязани

Елена Сорокина инспектирует ход ремонта автодорог в Рязани.

Процесс на объектах контролируется каждый день, – заявила градоначальник в своём Telegram канале. 21 июня прошла встреча с подрядчиками на двух точках, по которым часто поступали жалобы горожан.

На улице 4-ая Линия идёт фрезерование в рамках ремонта «картами». Ремонт проведут последовательно, без полного перекрытия улицы. По словам Елены Сорокиной, нужно решить вопрос с запаркованностью обочин и информационными щитами. По плану, ремонт должен быть завершён до 20 августа.

Дорога на улице 3-и Бутырки, по выражению рязанского мэра, «как после бомбёжки». Проводится полноценный ремонт, не «картами». Возникшие сложности с фрезерованием (раньше на этом участке лежали бетонные плиты) специалисты решают, – сообщил подрядчик. Тротуар появится именно там, где дорожку уже протоптали местные жители. Работы завершат до конца августа.