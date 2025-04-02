Как подготовиться к Соборованию и обрести душевный покой в Великий пост?

В храмах во время Великого поста совершается особое таинство – Соборование (или Елеосвящение), о значении которого рассказал игумен Лука (Степанов), настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря.

По словам игумена, Соборование предназначено для очищения от тех грехов, которые человек, возможно, не осознает или забыл. Даже при регулярной исповеди, человеческая природа несовершенна, и некоторые прегрешения могут оставаться незамеченными. Эти «занозы» беспокоят душу, и Соборование помогает их удалить.

«Великий пост — это время, когда православные христиане стремятся принять участие в Таинстве Соборования. Это особое Таинство предназначено для очищения души от забытых и незамеченных грехов», – объясняет игумен Лука.

Подготовка к таинству заключается в стремлении к христианскому образу жизни. Сама возможность приобщиться к Соборованию в дни Великого поста символизирует Божью милость и надежду на прощение. Игумен подчеркивает, что это таинство помогает исцелению как души, так и тела, прощая забытые грехи. Важно искренне покаяться в известных грехах.