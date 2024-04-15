Перед высадкой на грядки рассаду необходимо закалить, чтобы она легче адаптировалась к открытому воздуху и перепадам температур. Об этом рассказала NEWS.ru агроном и садовод Октябрина Ганичкина.

Вынесите рассаду на балкон или лоджию, где достаточно солнца и свежего воздуха, но не забывайте следить за влажностью почвы: она не должна пересыхать.

Первые дни после выноса на балкон, особенно если погода солнечная, прикрывайте рассаду белым нетканым материалом.

Уже сейчас можно начинать сеять в теплице огурцы партенокарпических сортов, которые не требуют опыления, а также сорта «маша» и «мавинга».

Следуя этим простым советам, вы сможете вырастить крепкую и здоровую рассаду, которая порадует вас богатым урожаем.