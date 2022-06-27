Как подготовить дом к появлению котёнка или щенка? Советы экспертов

Рекомендациями по обустройству дома или квартиры для встречи питомца поделились в ЦИАН.
Практические советы сведут к минимуму риск травм нового члена семьи и сберегут нервы хозяевам.
- Безопасность проводов. Доступ к проводам нужно перекрыть мебелью. Можно прикрепить провода к ножкам стола и обклеить скотчем, обмотать оплёткой или спрятать в кабель-каналы. Как вариант – убрать провода под ковёр или, наоборот, убрать их повыше. Если провода не получается спрятать, нужно обработать их специальными растворами, безвредными для здоровья.
- Пора привыкать класть вещи на место. Судьбу всего, что плохо лежит, решит питомец.
- Растения в горшках. О некоторых можно уколоться, другие ядовиты. А третьи щенок или котёнок может просто раскопать.
- Бытовую химию следует убрать повыше и под замок.
- Еды в открытом доступе быть не должно. Изюм, кофе, авокадо, шоколад следует прятать. Нужно заранее почитать, какие продукты ещё могут быть опасны для питомцев.