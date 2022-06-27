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Понедельник, 27 июня, 2022

Как подготовить дом к появлению котёнка или щенка? Советы экспертов

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Татьяна Проводина

Как подготовить дом к появлению котёнка или щенка? Советы экспертов

Dog фото создан(а) master1305 - ru.freepik.com

Рекомендациями по обустройству дома или квартиры для встречи питомца поделились в ЦИАН.

Практические советы сведут к минимуму риск травм нового члена семьи и сберегут нервы хозяевам.

  1. Безопасность проводов. Доступ к проводам нужно перекрыть мебелью. Можно прикрепить провода к ножкам стола и обклеить скотчем, обмотать оплёткой или спрятать в кабель-каналы. Как вариант – убрать провода под ковёр или, наоборот, убрать их повыше. Если провода не получается спрятать, нужно обработать их специальными растворами, безвредными для здоровья.
  2. Пора привыкать класть вещи на место. Судьбу всего, что плохо лежит, решит питомец.
  3. Растения в горшках. О некоторых можно уколоться, другие ядовиты. А третьи щенок или котёнок может просто раскопать.
  4. Бытовую химию следует убрать повыше и под замок.
  5. Еды в открытом доступе быть не должно. Изюм, кофе, авокадо, шоколад следует прятать. Нужно заранее почитать, какие продукты ещё могут быть опасны для питомцев.
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