Как перезаключить договор на обслуживание газового оборудования в МФЦ

Перезаключить договор на техобслуживание газового оборудования рязанцы теперь могут не только в офисе Рязаньгоргаза или на сайте, но и в МФЦ.

Подробности сообщил ЦУР Рязанской области.

Как рассказал гендиректор АО «Рязаньгоргаз» Владимир Иванов в прямом эфире, новый договор выдадут сразу же — всё получится сделать одним днём. С собой нужно взять ксерокопию паспорта, документы на квартиру, ИНН и СНИЛС.

Если последних двух с собой не будет, но вы ранее уже посещали МФЦ, сотрудники самостоятельно добавят ваши данные в договор.

Напомним, перезаключить договоры на техобслуживание газового оборудования рязанцы должны до 31 декабря 2023 года. Это связано с новыми требованиями законодательства, которые вступили в силу 1 сентября.