Суббота, 11 ноября, 2023
На главнуюНовости Рязани

Как перезаключить договор на обслуживание газового оборудования в МФЦ

7info
Фото: Pxhere

Перезаключить договор на техобслуживание газового оборудования рязанцы теперь могут не только в офисе Рязаньгоргаза или на сайте, но и в МФЦ.

Подробности сообщил ЦУР Рязанской области.

Как рассказал гендиректор АО «Рязаньгоргаз» Владимир Иванов в прямом эфире, новый договор выдадут сразу же — всё получится сделать одним днём. С собой нужно взять ксерокопию паспорта, документы на квартиру, ИНН и СНИЛС.

Если последних двух с собой не будет, но вы ранее уже посещали МФЦ, сотрудники самостоятельно добавят ваши данные в договор.

Напомним, перезаключить договоры на техобслуживание газового оборудования рязанцы должны до 31 декабря 2023 года. Это связано с новыми требованиями законодательства, которые вступили в силу 1 сентября.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах