Как отдыхаем в мае 2025

Совсем скоро в России начнутся майские праздники. Синоптики пока не дали точные прогнозы, но можно предположить, что погода россиян порадует весенним теплом.

В связи с этим многих волнует вопрос: как будем отдыхать в мае 2025 года?

В начале последнего месяца весны нас ждут сразу два периода по четыре выходных дня. Об этом мы уже писали ранее.

Реклама

Такое количество нерабочих дней в майские праздники связано в первую очередь с переносом праздничных дней. Несколько праздников выпали на выходные дни. Так, выходной с субботы 4 января перенесли на пятницу 2 мая. Выходной 23 февраля, который в этом году выпал на воскресенье, перенесли на 8 мая.

Как итог — 1 мая, которое в этом году выпадает на четверг, является выходным праздничным днем, выходной в пятницу 2 мая — перенесенным праздником. 3–4 мая при этом — обычные выходные дни.

«Вторые майские» сформировались по следующему принципу: 8 мая — перенесенный праздник, 9 мая — День Победы, официальный государственный праздник, а 10–11 мая — суббота и воскресенье.

В мае нас всех ждет в общей сложности 13 выходных дней, восемь из них приходятся на «первомай» и День Победы.