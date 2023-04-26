Как осуществлять приём платежей на сайте компании с высоким риском

Выйти на иностранный бизнес-рынок невозможно, если не будет открыт счёт в заграничном банке. Необходимо, чтобы компания прошла процедуру KYC, а также убедила финансовые учреждения в прозрачной торговле.

Что такое high-risk компания?

Высокорисковый бизнес — это предприятие, которое, по мнению банковских учреждений и платёжных систем, наиболее уязвим для мошенничества, материального и репутационного ущерба. Причинами повышенного риска становится специфика бизнеса, местонахождение компании, невысокое качество продукции и услуг, кратковременность нахождения на рынке и прочее.

Многие платёжные системы не желают работать с высокорисковыми проектами, поскольку не хотят навредить своей репутации и заниматься мошенническими транзакциями. К предприятиям с высоким уровнем риска обычно относятся фармацевтика, туристические компании и фирмы по раннему бронированию, распространению косметики, гэмблинг-бизнес и пр.

Что значит мерчант-аккаунт и для чего он необходим?

Приём online-платежей — одно из главных условий эффективной работы предприятия. Для этого ей нужен процессинг, то есть технология, проверяющая и обрабатывающая поступающие финансы.

В обработке участвуют следующие лица:

торговец;

покупатель;

эмитент – банковское учреждение, выпустившее карточку покупателя;

эквайрер — банк, в который поступает платёж;

процессинговый центр, который обеспечивает связь между сторонами сделки и скорую обработку информации;

платёжная система, которая выступает посредником между продавцом и эквайером.

Торговый счет продавца даёт возможность принимать международные платежи независимо от времени суток или часов работы банковского учреждения. Открытие этого счета даёт возможность принимать платежи из-за рубежа с банковских карточек и электронных кошельков.

Криптопроцессинг для high-risk компаний

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Иногда бизнес с высоким уровнем риска не может получить торговый счет. Когда финансовые учреждения отказываются сотрудничать, решением может быть подключение криптоэквайринга и начало приема криптовалютных платежей.

Криптовалютный платежный шлюз — это система, которая автоматически обрабатывает криптовалютные платежи на вашем бизнес-сайте. Криптоэквайринг предлагает большой спектр преимуществ, среди которых стоит выделить:

увеличение конверсии;

приём платежей из-за рубежа без ограничений;

автоматизация вывода данных для оплаты, а также проверки и приёма транзакций.

Когда стандартные платёжные системы не желают сотрудничать, вы имеете возможность подключить платежная систему для high-risk бизнеса — CryptoCloud. Представленный сервис предлагает бесплатную регистрацию в личном кабинете и интеграцию с вашим проектом. CryptoCloud дает возможность принимать платежи по всему миру в самых популярных криптовалютах USDT / ETH / BTC / LTC и многих других и берет комиссию от 1% за каждую транзакцию.