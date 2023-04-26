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Среда, 26 апреля, 2023

Как осуществлять приём платежей на сайте компании с высоким риском

Изображение от Freepik
Изображение от Freepik

Выйти на иностранный бизнес-рынок невозможно, если не будет открыт счёт в заграничном банке. Необходимо, чтобы компания прошла процедуру KYC, а также убедила финансовые учреждения в прозрачной торговле.

Что такое high-risk компания?

    Высокорисковый бизнес — это предприятие, которое, по мнению банковских учреждений и платёжных систем, наиболее уязвим для мошенничества, материального и репутационного ущерба. Причинами повышенного риска становится специфика бизнеса, местонахождение компании, невысокое качество продукции и услуг, кратковременность нахождения на рынке и прочее.

    Многие платёжные системы не желают работать с высокорисковыми проектами, поскольку не хотят навредить своей репутации и заниматься мошенническими транзакциями. К предприятиям с высоким уровнем риска обычно относятся фармацевтика, туристические компании и фирмы по раннему бронированию, распространению косметики, гэмблинг-бизнес и пр.

    Что значит мерчант-аккаунт и для чего он необходим?

      Приём online-платежей — одно из главных условий эффективной работы предприятия. Для этого ей нужен процессинг, то есть технология, проверяющая и обрабатывающая поступающие финансы.

      В обработке участвуют следующие лица:

      • торговец;
      • покупатель;
      • эмитент – банковское учреждение, выпустившее карточку покупателя;
      • эквайрер — банк, в который поступает платёж;
      • процессинговый центр, который обеспечивает связь между сторонами сделки и скорую обработку информации;
      • платёжная система, которая выступает посредником между продавцом и эквайером.

      Торговый счет продавца даёт возможность принимать международные платежи независимо от времени суток или часов работы банковского учреждения. Открытие этого счета даёт возможность принимать платежи из-за рубежа с банковских карточек и электронных кошельков.

      Криптопроцессинг для high-risk компаний

      Как осуществлять приём платежей на сайте компании с высоким риском
      Изображение от Freepik

        Иногда бизнес с высоким уровнем риска не может получить торговый счет. Когда финансовые учреждения отказываются сотрудничать, решением может быть подключение криптоэквайринга и начало приема криптовалютных платежей.

        Криптовалютный платежный шлюз — это система, которая автоматически обрабатывает криптовалютные платежи на вашем бизнес-сайте. Криптоэквайринг предлагает большой спектр преимуществ, среди которых стоит выделить:

        • увеличение конверсии;
        • приём платежей из-за рубежа без ограничений;
        • автоматизация вывода данных для оплаты, а также проверки и приёма транзакций.

        Когда стандартные платёжные системы не желают сотрудничать, вы имеете возможность подключить платежная систему для high-risk бизнеса — CryptoCloud. Представленный сервис предлагает бесплатную регистрацию в личном кабинете и интеграцию с вашим проектом. CryptoCloud дает возможность принимать платежи по всему миру в самых популярных криптовалютах USDT / ETH / BTC / LTC и многих других и берет комиссию от 1% за каждую транзакцию.

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