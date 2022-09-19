Понедельник, 19 сентября, 2022
Татьяна Проводина

Как определить прослушку на смартфоне? Советы эксперта

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Изображение от cookie_studio на Freepik

Россиянам рассказали, как определить электронную слежку через смартфон. Как рассказал агентству «Прайм» гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков, есть несколько приёмов.

Прослушивание любого устройства без постановления суда незаконно, – отметил специалист. Распознать прослушку на смартфоне можно по следующим признакам: быстрый расход аккумулятора, произвольное включение различных функций — микрофона или видеокамеры, самозапуск программ в фоновом режиме, если вы этого не делали.

Денис Кусков: «Такие вещи могут проявляться поодиночке или в совокупности. Главное, что вы фиксируете некую самостоятельную работу вашего смартфона в тот момент, когда вы им не пользуетесь»

Эксперт рекомендует прежде всего проанализировать установленные приложения. Если сам владелец гаджета не может это сделать, нужно обратиться в сервис-центр.

Если обнаружатся программы, которые владелец не устанавливал, их следует удалить. А лучший вариант — сбросить настройки и полностью переустановить софт, – отмечает эксперт.

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