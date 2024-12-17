Как охраняют российских генералов, рассказал Георгий Шпак

Убийство начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерала Игоря Кириллова стало настоящим потрясением. По сообщениям украинских СМИ, ответственность за теракт взяла на себя СБУ, а эксперты уверены в причастности ГУР и западных спецслужб. Однако остаётся ключевой вопрос: как могло произойти подобное в центре Москвы, и почему генерал не был под надлежащей охраной?

Согласно российскому законодательству, отмечает aif.ru, охрана высшего военного руководства обеспечивается в зависимости от звания и должности. Генералы в звании от генерал-полковника и выше получают дополнительные меры безопасности. Однако генерал-лейтенант Игорь Кириллов формально не подпадал под такую защиту. В его подчинении находились только адъютант, порученец и водитель, занимающиеся, главным образом, организационными вопросами.

Бывший губернатор Рязанской области, генерал-полковник в отставке Георгий Шпак, ранее занимавший должность командующего ВДВ, отметил, что даже на высоких постах охрана военачальников в мирное время ограничивается. Он подчеркнул, что безопасность руководителей военных ведомств требует пересмотра.

По словам Шпака, в зонах боевых действий, таких как Афганистан или Чечня, командиры были обеспечены сопровождением разведчиков, но это скорее была мера предосторожности, чем полноценная охрана. Тем не менее, в современных условиях, когда украинские спецслужбы организовывают покушения на военных лидеров, меры безопасности нуждаются в усилении.

Он напомнил о четырёх покушениях на министра обороны Сергея Шойгу, которые были пресечены, однако угроза остаётся высокой.

«Безопасность генералов, возглавляющих ключевые подразделения, должна быть приоритетом. Враг всегда старается нанести удар по больному месту,» — резюмировал генерал-полковник.