Как оформить кредитные каникулы мобилизованным рассказали в мэрии Рязани

В городской администрации прошло совещание по вопросу предоставления кредитных каникул для мобилизованных граждан. Об этом сообщил сайт мэрии Рязани.

Кредитные каникулы — важная мера поддержки для семей мобилизованных. Сегодня в администрации города прошло совещание с представителями Центрального банка и кураторами, которые находятся на связи с родными мобилизованных рязанцев. Специалисты подробно ответили на все вопросы.

Согласно Федеральному закону от 7 октября 2022 года № 377-ФЗ каждый мобилизованный имеет право на кредитные каникулы. Чтобы получить эту поддержку, в банк, в котором был оформлен кредит, нужно предоставить заявление с его личной подписью. Заявление должно быть подано на каждый кредит. Срок кредитных каникул распространяется на весь период призыва мобилизованного. На период мобилизации, все штрафы и пени замораживаются, все производство по кредитным договорам приостанавливается.

Члены семей мобилизованных также имеют право оформить кредитные каникулы по своим кредитам и займам, которые они взяли до дня мобилизации.

В случае заключения договора на кредитные каникулы, кредитная история мобилизованного гражданина не ухудшается. По всем вопросам, касающимся кредитных каникул, можно дополнительно обращаться в банк, в котором оформлен кредит, или на горячую линию по телефону 122.

Кураторы-сотрудники администрации города постоянно на связи с родными мобилизованных и разбираются в каждом вопросе, помогают во всех жизненных ситуациях. С оформлением кредитных каникул также будет оказана всесторонняя помощь.

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