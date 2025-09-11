Четверг, 11 сентября, 2025
Как одна ночь в обычном купе способна испортить весь отпуск

Представьте: вы едете на отдых. Устали от рутины, мечтаете о тишине, уюте, сне. Вместо этого — в 5 утра вас будит храп. С двух сторон. Беруши не спасают. Будильник, который вы ставите в надежде, что соседи проснутся и заткнутся — тоже. В итоге вы встаете и бродите по перрону в полутьме. Потому что спать — невозможно.

Это не сценарий фильма. Это реальная история от Карины, автора канала Kari Travel. И после неё — твёрдое решение: больше никогда не садиться в обычное купе с незнакомцами.

Поезд мечты… до 5 утра

Всё начиналось как в кино. Особенный поезд в Карелию — с вагонами будущего: розетки у каждого места, кондиционеры, мягкое освещение. Даже вагон-ресторан — как из XIX века, будто сошедший с постера «Николаевского экспресса». Потом — пересадка на Рускеальский экспресс с паровой тягой. Красота, атмосфера, сказка.

Но самое важное в поездке — комфорт. И именно его не хватило в самый неподходящий момент.

Купе — это лотерея, где проигрываешь сон

Билеты купили в последний момент. Свободны были только места с попутчиками. Сначала всё казалось нормальным: женщина читала книгу, мужчина молча сидел в телефоне. Блогер с попутчиком смотрели фильм в наушниках. Тишина. Покой.

А потом — 5 утра.

Поезд остановился. Тишина стала гнетущей. И в ней — оглушительный храп. Сверху — «тихий» сосед. Сбоку — та самая «книжная» женщина. Дуэт. Оркестр. Бессонница.

Зачем мучить себя и других?

Вопрос встал ребром: зачем ехать ночным поездом, если ты заранее знаешь, что можешь лишить сна не только себя, но и соседей? Особенно если едешь на отдых — не из-за крайней необходимости, а ради удовольствия.

Можно выбрать СВ. Можно лететь самолётом. Можно ехать днём. Или занять купе с близкими. Варианты есть. А храп — нетерпим.

Обратно — только в СВ. И вот почему

— Обратно мы взяли билеты в СВ. И это был совсем другой мир, — пишет Карина. 

Автор перечисляет преимущества поездки в СВ. 

Всего два места — никаких сюрпризов с соседями.

Просторно — нет верхних полок, стены не давят.

Постель уже застелена — не надо возиться с пододеяльниками.

Мягкое бельё, две подушки — как в хорошем отеле.

Дорожный набор: шампунь, гель, бальзам, крем, тапочки, беруши, зубная щётка — мелочи, которые делают поездку настоящим отдыхом.

— Да, дороже. 11 000₽ против 6 000₽ в обычном купе. Разница — 5 тысяч.

Но они того стоят. Потому что мы выспались. Отдохнули. Приехали без нервов, — отмечает Карина. 

По её словам, если едете вдвоём — СВ идеален. Это ваша маленькая комната на колёсах. Без сюрпризов. Без храпа. Без стресса. 

Обычное купе — лотерея. Сегодня вам повезёт с тихими соседями. Завтра — не сомкнёте глаз. А нужно ли это в отпуске? Решать вам. Но после одной ночи с храпящим дуэтом — выбор становится очевидным.

