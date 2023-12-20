Среда, 20 декабря, 2023
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Как обновлялся общественный транспорт Рязани в 2023 году

7info7
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В группе «Дороги Рязанской области» рассказали, как обновлялся общественный транспорт в Рязани в 2023 году. Речь зашла о том транспорте, который поступил в областной центр по нацпроекту.

Определить этот транспорт на улицах города не составляет труда — он имеет особый дизайн, который регламентирован брендбуком. В прошлом декабре в Рязань прибыло 10 новых троллейбусов. Курсируют они по городским маршрутам с января 2023. За год перевезли 1,7 миллиона пассажиров.

В июле поступило 39 новых автобусов. Перевезли они без малого 4 миллиона пассажиров.

Итого — транспорт, закупленный по нацпроекту, совершил 5,7 миллионов поездок.

—Дальше — больше. До конца года поступят ещё 25 новых автобусов. Тоже будут с брендбуком, — говорится в сообщении.

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