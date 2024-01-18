Четверг, 18 января, 2024
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Как не поскользнуться на гололёде

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Изображение от wirestock на Freepik
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Гололед — это опасное явление, которое может привести к травмам, в том числе к переломам. Чтобы избежать неприятностей, важно соблюдать меры безопасности при передвижении по скользкой поверхности.

Вот несколько советов, как не поскользнуться на гололеде:

  • Одевайтесь по погоде. Выбирайте обувь с нескользящей подошвой, например, с шипами или с рельефным рисунком.
  • Идите медленно и осторожно. Не торопитесь и не поднимайте ноги высоко.
  • Следите за тем, куда вы ступаете. Не смотрите в телефон или в книгу, когда идёте.
  • Если вы чувствуете, что вот-вот поскользнётесь, присядьте на корточки. Так вы снизите высоту падения и уменьшите риск травмы.
  • Если вы всё-таки упали, сгруппируйтесь и смягчите удар руками.
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