Как не поскользнуться на гололёде

Гололед — это опасное явление, которое может привести к травмам, в том числе к переломам. Чтобы избежать неприятностей, важно соблюдать меры безопасности при передвижении по скользкой поверхности.

Вот несколько советов, как не поскользнуться на гололеде:

Одевайтесь по погоде. Выбирайте обувь с нескользящей подошвой, например, с шипами или с рельефным рисунком.

Выбирайте обувь с нескользящей подошвой, например, с шипами или с рельефным рисунком. Идите медленно и осторожно. Не торопитесь и не поднимайте ноги высоко.

Не торопитесь и не поднимайте ноги высоко. Следите за тем, куда вы ступаете. Не смотрите в телефон или в книгу, когда идёте.

Не смотрите в телефон или в книгу, когда идёте. Если вы чувствуете, что вот-вот поскользнётесь, присядьте на корточки. Так вы снизите высоту падения и уменьшите риск травмы.

Так вы снизите высоту падения и уменьшите риск травмы. Если вы всё-таки упали, сгруппируйтесь и смягчите удар руками.