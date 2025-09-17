Четверг, 18 сентября, 2025
Как не испортить рейтинг в такси: что раздражает водителей и как этого избежать

Алексей Самохин
Изображение от wirestock на Freepik

Между водителями и пассажирами такси часто возникают конфликты. Пассажиры жалуются на громкую музыку и навязчивые разговоры, а водителей раздражает, когда люди хлопают дверями. Портал the-day.ru  собрал откровения таксистов и узнал, за что они снижают рейтинг пассажирам.

Низкий рейтинг

Низкий рейтинг пассажира сразу настораживает водителя. Показатель ниже 4,5 из 5 сигнализирует о прошлых проблемах. Даже одна «единица» в истории может стать причиной отказа от заказа, особенно если маршрут предстоит сложный.

Долгое ожидание

Водитель приезжает вовремя, но пассажира всё ещё нет. Каждая лишняя минута ожидания — это нервы, а иногда и риск штрафа. Кнопка «Уже выхожу» должна использоваться только тогда, когда вы действительно готовы выходить, а не собираетесь.

Неправильно указанный адрес

Приложения могут ошибаться с геолокацией, но пассажир тоже несёт ответственность. Всегда проверяйте точку на карте, указывайте номер подъезда и ориентиры. Просьба проехать лишний километр из-за вашей ошибки гарантированно испортит настроение водителю.

Большая компания

Обычный легковой автомобиль вмещает четырёх пассажиров. Попытка втиснуться впятером — это неуважение, небезопасно и грозит штрафом. Это также создает дискомфорт в салоне.

Игнорирование ремня безопасности

Отказ пристегнуться — это нарушение правил. Водитель рискует получить штраф, а также несёт ответственность за вашу безопасность в случае ДТП. Пренебрежение к собственной безопасности воспринимается водителем как личное оскорбление.

Дополнительные остановки

Просьба остановиться «на минутку», чтобы зайти в магазин, недопустима. Все дополнительные остановки необходимо заранее указывать в маршруте через приложение.

Поездка с питомцем без предупреждения

У водителя может быть аллергия или неприязнь к животным. Питомец может испачкать салон или оставить шерсть, что создаст проблемы для следующего пассажира. Всегда предупреждайте о животном, используя специальную опцию в приложении.

Тариф «Вместе» в одиночку

Этот тариф создан для поиска попутчиков. Использование его в одиночку, чтобы сэкономить, невыгодно для водителя. Если попутчик найдется, маршрут может усложниться, что приводит к потере времени и денег.

Поездка за город в час пик

Для пассажира поездка на дачу в вечер пятницы — это начало отдыха. Для водителя это проблема, так как ему придется возвращаться пустым, что означает потерю времени и заработка. За такие поездки многие таксисты снижают оценку.

Хамство

Водитель — не робот. Ему приятно, когда с ним здороваются и прощаются, когда аккуратно закрывают дверь и не шумят в салоне. Неприятные запахи в салоне также могут испортить впечатление. Простая вежливость и уважение к чужой работе важны.

Вы не просто пассажир. Вы — участник системы. И если вы нарушаете правила — система вас накажет. Через рейтинг. Через отмены. Через холодный приём.

Хотите 5 звёзд? Не надо чаевых. Надо — уважения.К чужому времени. К чужой машине. К чужой работе. Потому что такси — это не просто поездка. Это — испытание на человечность. И не всегда пассажир его проходит.

