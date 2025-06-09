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Кино и ТВ

«Как можно дружить с крысами?»: Марго Овсянникова рассказала о предательстве в «Мастере игры» на ТНТ

Анастасия Мериакри

9 июня вышел новый выпуск шоу «УТРО.ТНТ» (16+). Самая утренняя программа телеканала началась, как обычно, с полезных лайфхаков, новостей и репортажей, фактов дня, а продолжилась интервью с яркими героями. 

Сегодня в гости в студию к Анне Хилькевич пришла Марго Овсянникова, певица, блогер и участница психологического реалити на ТНТ «Мастер игры». Марго рассказала о дружбе на проекте, а также поделилась личными историями из жизни. 

В четвертом выпуске «Мастера игры» участники вернули Марго в проект. Однако ещё в первый заход певица уже успела понять, кому можно доверять, а кому не стоит.  

«Многие спрашивают, почему я не подружилась с другими участниками. А как можно дружить с крысами? Да, идёт игра, но всё равно же есть какие-то человеческие отношения. Мариам Тилляева мне пообещала, глядя в глаза, что, если я ей сообщу, какого цвета иммунитет, то это останется только между нами. Прошло ровно три секунды — и она рассказала всем».

Мариам сказала Наталье Рудовой, что она её лучшая подруга в шоу. Они, действительно, подружились. Но у Мариам, за что ей большое спасибо, всё равно получилось меня удивить, когда в одно прекрасное утро она проснулась и предложила убить Наташу. Это было настолько подло для меня! Если ты объявил человека другом, тогда вы должны идти плечом к плечу, держаться друг за друга, до финала. Мне никого не было жалко в этом шоу. Даже если из шоу уходит мой друг, я прекрасно буду с ним общаться за периметром. В шоу нет друзей!», — рассказала Марго о том, почему не смогла завести друзей во время съёмок реалити.   

Тем не менее, один друг в шоу у Марго всё-таки был — Филипп Киркоров, который вошёл недавно в игру в качестве Джокера.  

«Самый лучший друг в шоу — это Филипп Киркоров. На проекте я несколько раз к нему подходила и спрашивала о том, кто тёмный. А он говорил: “Я не знаю, мне самому не сказали”. Такой смешной! Он был Джокером и знал всё. Я благодарна за это Филиппу. Иначе я бы потеряла интерес к игре, мне стало бы не интересно угадывать. Это и есть дружба, потому что, если бы Филипп мне это сказал, я бы могла потеряться», — поделилась певица MARGO. 

Ведущая и участница реалити поговорили также о жизни Марго за пределами шоу «Мастер игры». Например, девушки обсудили личную жизнь Марго. Она описала мужчину своей мечты, который должен представлять из себя «микс из эпатажной части Натана и кубиков Олега Майами», а также рассказала о своём безумном поступке в отношениях: «Когда я ещё не была популярной, у меня начинались отношения. У меня спросили, что я хочу. И я ответила, что хочу кота, но не могу его завести из-за того, что на съёмной квартире не разрешают жить с котом. На следующий день у меня появилась квартира. Лайфхак!». 

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