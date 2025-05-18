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Новости России

Как мошенники крадут аккаунты в Telegram, рассказал эксперт Вураско

Алексей Самохин

В Telegram не появилось новых схем кражи аккаунтов — злоумышленники лишь адаптируются к текущей информационной повестке. Об этом РИА Новости рассказал директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA (ГК «Солар») Александр Вураско.

«Принципиально новых схем на данный момент не наблюдается. Меняется лишь информационная подводка и способ привлечения внимания. Эти методы могут обновляться каждую неделю — всё зависит от актуальной повестки и фантазии злоумышленников», — пояснил эксперт.

Среди наиболее распространённых поводов, с помощью которых мошенники заманивают пользователей:

голосование в конкурсе,

подписание петиции,

участие в розыгрыше от блогера,

получение сертификата от известного бренда,

предложение социальной выплаты от государства,

обещание дохода от инвестиций.

Главная цель таких уловок — завлечь пользователя на фишинговый сайт. Там человек либо сканирует QR-код, либо вводит свой номер телефона, пароль и код из SMS. После этого злоумышленник получает доступ к аккаунту в Telegram.

«Этот тренд сохраняется уже более двух лет, и активность злоумышленников не снижается. Мы ежедневно выявляем новые фишинговые сайты, нацеленные на кражу аккаунтов пользователей мессенджера», — отметил Вураско.

Как защитить свой аккаунт

Включите двухфакторную аутентификацию в Telegram.

Используйте только официальные ресурсы — точный адрес лучше проверять через поисковые системы.

Не вводите личные данные и не сообщайте коды подтверждения на сомнительных сайтах и в переписке с незнакомыми людьми.

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