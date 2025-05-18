Как мошенники крадут аккаунты в Telegram, рассказал эксперт Вураско

В Telegram не появилось новых схем кражи аккаунтов — злоумышленники лишь адаптируются к текущей информационной повестке. Об этом РИА Новости рассказал директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA (ГК «Солар») Александр Вураско.
Среди наиболее распространённых поводов, с помощью которых мошенники заманивают пользователей:
голосование в конкурсе,
подписание петиции,
участие в розыгрыше от блогера,
получение сертификата от известного бренда,
предложение социальной выплаты от государства,
обещание дохода от инвестиций.
Главная цель таких уловок — завлечь пользователя на фишинговый сайт. Там человек либо сканирует QR-код, либо вводит свой номер телефона, пароль и код из SMS. После этого злоумышленник получает доступ к аккаунту в Telegram.
Как защитить свой аккаунт
Включите двухфакторную аутентификацию в Telegram.
Используйте только официальные ресурсы — точный адрес лучше проверять через поисковые системы.
Не вводите личные данные и не сообщайте коды подтверждения на сомнительных сайтах и в переписке с незнакомыми людьми.
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