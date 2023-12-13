Как Малыш Супермена победил

На одном из чемпионатов по тяжелой атлетике результат рязанца Юрия Манакина оказался выше, чем у великого Василия Алексеева.

Многообразию личности рязанца Юрия Александровича Манакина лично я удивляюсь. До недавнего времени он в свои 70 с лишним лет успевал не только заведовать музеем рязанского спорта и трудиться в должности инструктора-методиста ЦСК Рязани. Одновременно с этим увлекался художественной фотографией, волейболом, шахматами, настольным теннисом, водным и велосипедным туризмом. Но всё-таки самой большой любовью оставалась для него тяжёлая атлетика. Этим видом спорта Манакин занимался с молодости.

Дело настоящих мужчин

— Я родился и жил в Борках, — ответил Юрий Александрович на вопрос, как он приобщился к спорту, — каждую весну, во время разлива Оки, местные мальчишки свободное время проводили в водных путешествиях на вёсельных лодках. Так что водный туризм — это первый вид спорта, который я освоил. Окончив 10 классов, поступил работать на Рязанский радиозавод. Поскольку навыки рабочих профессий я получил в своей родной 29-й школе, трудился и токарем, и слесарем. На радиозаводе увлёкся тяжёлой атлетикой. Тренировал меня тогда, как и всех тяжелоатлетов этого предприятия, Альберт Ильич Бобров. А потом — трёхлетняя служба на Северном флоте. Был матросом морского тральщика, портом приписки которого значился поселок Полярный, что на Кольском полуострове. Там я продолжал совершенствовать своё мастерство в «железной игре». До сих пор считаю, что это — дело настоящих мужчин. Ведь как средство развития силы, поднятие тяжестей было известно ещё в глубокой древности.

Не существовало тогда, конечно же, специальных снарядов. Заменяли их брёвна и камни. По свидетельству авторитетных справочников и энциклопедий, в России первая тяжелоатлетическая секция была создана в 1885 году в Петербурге. А тяжелоатлеты-рязанцы стали соревноваться между собой лишь в XX веке.

— Вообще же тяжелая атлетика, как соревновательный спорт, возникла во второй половине XIX века в странах Европы и в Северной Америке, — поведал Юрий Александрович о любимом увлечении, о котором может говорить часами, — в 1896 году этот вид спорта включили в программу Олимпийских игр в Афинах, а ещё через два года состоялся первый чемпионат мира. С 1976 года до сих пор соревнуются по программе двоеборья (рывок и толчок двумя руками) в 10 весовых категориях (до 52, 56, 60, 67,5; 75, 82,5; 90, 100,110 и свыше 110 кг).

Североморец, перворазрядник по тяжелой атлетике Юрий Манакин после службы в армии снова вернулся на родной Рязанский Радиозавод. Где влился в дружный коллектив клуба туристов «Ритм», который до сих пор функционирует на этом предприятии. В турпоходах сплавлялся не только по рязанским рекам. Побывал в Карелии, где приходилось преодолевать серьёзные трудности при прохождении на байдарках мощных водных порогов. Женился на коллеге по работе, которая разделяла увлечение туризмом и тоже совершала с ним спортивные путешествия.

В семье Манакиных родились двое детей. И в то же время Юрий Александрович успевал совершенствовать своё мастерство в тяжёлой атлетике. Поскольку на Радиозаводе такой спортсекции тогда уже не было, приходил в спортзал завода САМ, где тяжелоатлетов тренировал Владимир Петрович Ларин. Под его руководством в 1973 году Манакин в своей весовой категории до 56 килограммов стал чемпионом Рязанской области.

На фото в центре с лентой Почетного гражданина – В. Алексеев, третий справа – Ю. Манакин.

Великий Алексеев

— Прекрасно помню, как с Василием Алексеевым я познакомился в Рязанском облспорткомитете, — вспоминает Юрий Александрович, — случилось это в 1975 году, когда Василий Иванович уже переехал из города Шахты в Рязань на постоянное место жительства. При знакомстве с ним меня особенно поразило его рукопожатие, — нежное, бережное, будто он пожимал руку ребёнку. И моя ладонь погрузилась вся целиком словно в мягкую подушку. Через некоторое время Василий Иванович собрал в спортзале всех рязанских тяжелоатлетов и беседовал с каждым из нас по-простому, как равный с равным. Тренируясь вместе, спортсмены часто дают друг другу безобидные прозвища. Я, например, был Доктором, потому что, как говорили, при моём появлении у всех настроение улучшается, или же Малышом. А вот Алексеева мы между собой называли дядей Васей или Суперменом. Уважение к себе со стороны спортсменов он имел огромное.

— Как могло получиться так, — задал я свой главный вопрос, — что на чемпионате Рязанской области по тяжелой атлетике 1978 года результат Манакина, выступающего в легчайшем весе, оказался выше, чем у великого Алексеева?

— Я поднял на тех соревнованиях 90 килограммов в рывке и 110 в толчке, — вспоминает Юрий Александрович, — а Василий Иванович получил в результате, как у нас выражаются, «баранку».

Отличительной стороной Алексеева всегда было успешное выполнение толчка. А вот рывок, в котором он был менее стабилен, иногда его подводил. Так случилось и в тот раз. Спортсмену даётся на каждое упражнение не более трёх попыток. Первоначально Алексеев заказал вес штанги в 170 килограммов. Плёвый для него, можно сказать, вес. Но штанга не поддалась, — упала перед спортсменом. Во второй попытке Василий Иванович оставил тот же вес, но штангу повело и она оказалась далеко за спиной. Удержать её было уже невозможно. И тут произошло невероятное. В третьей попытке Алексеев заказал вес, превышавший тогдашний мировой рекорд в рывке! Все затаили дыхание. Но штанга, к сожалению, и на этот раз не поддалась. А в толчке Василий Иванович решил в сложившейся ситуации не участвовать. Сел в свою «Волгу» и уехал.

После неудачной для себя московской Олимпиады 1980 года Василий Алексеев Рязань покинул. Снова обосновался в Шахтах Ростовской области. Сейчас там его именем назван проспект и специализированная спортшкола.

— А ведь могло это быть и в нашем городе, — высказал свое мнение Юрий Александрович, — но таких условий, какие были предоставлены Алексееву в Шахтах, в Рязани создать не смогли. Но всё-таки память о Василии Ивановиче в рязанском крае жива. Ещё до того, как уйти на заслуженный отдых, я ездил с представителями Милославского района в Шахты. Мы привезли туда землю с малой родины Василия Ивановича, из деревни Шишкино, и высыпали перед мемориальным комплексом, устроенном в честь героя спорта. Замечу, что по числу установленных мировых рекордов Василий Алексеев признан лучшим спортсменом всех времен во всём мире.

Евгений Данилин