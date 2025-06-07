Как личность ты не существуешь: Киркоров жёстко высказался об Авроре Кибе

В субботу, 7 июня, в 19:00 на ТНТ выйдет новый выпуск психологического реалити-шоу «Мастер игры» (16+), в котором звёзды буквально сражаются за правду. Эмоции, манипуляции, агрессия и даже экстрасенсорика — атмосфера в этом эпизоде накалится до предела.

Как всегда, день начнётся с утреннего обсуждения — «светлые» участники попытаются угадать, кого выбрали «тёмные». Поглотит ли тьма кого-то из них, или «тёмные» вновь хладнокровно устранят помеху на пути к победе?

Затем игроков ждёт испытание на эрудицию — «Клетки». В этот раз, кроме денег, победителей ждёт особый приз — появление двух новых участников. Один из них — друг Мастера, Джокер, которого сыграет Филипп Киркоров.

У Джокера в руках будет иммунитет — он сможет подарить его одному из игроков. Чтобы сделать выбор, он проведёт личные беседы с участниками. Один из таких разговоров с Авророй Кибой пройдёт особенно напряжённо из-за конфликта мнений.

Филипп Киркоров:

«Аврора, вы зачем сюда пришли? Здесь — спортсмены, актёры, экстрасенсы, люди, которые добились всего сами. А ты кто? Как личность ты не существуешь. Ты просто девушка кого-то».

Аврора Киба:

«Я личность. Я не просто девушка, которая появилась с Григорием Лепсом на красной дорожке. Я та, которой он четыре раза делал предложение. И я не люблю, когда переходят на личности — такие слова не просто задевают, они меня бесят».

Во второй части шоу зрителей ждёт круглый стол, который впервые проведёт Джокер. Уже несколько выпусков подряд участники подозревают Александра Толмацкого. Чтобы попытаться доказать его невиновность, экстрасенс Дмитрий Матвеев проведёт ритуал, вызвав дух умершего родственника Александра — в надежде узнать, на чьей он стороне.

Этот ритуал приведёт в ярость Бориса Дергачёва, который давно ведёт личную игру против экстрасенсов. Не выдержав напряжения, он сорвётся:Борис Дергачёв:

«Нищие. Вы эмоционально нищие. Ты и ты. Пошли вы нафиг оба!»