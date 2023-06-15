Как лечиться бесплатно, если вы заболели вдали от дома

Наступает период отпусков, и отправляясь в поездку по России, каждый может заболеть. Но это не означает, что находясь в другом регионе, вы останетесь без медицинской помощи. Полис обязательного медицинского страхования действует на всей территории страны, независимо от места вашей регистрации и его получения. О том, как получить медицинскую помощь в другом регионе, рассказывают эксперты ОМС.

Полис ОМС является основным документом, по которому можно получить бесплатную помощь в медицинских учреждениях, работающих в системе ОМС, поэтому важно взять его с собой, отправляясь в поездку. Напомним, что сегодня полис ОМС актуален в трех видах: полис на бумажном носителе, в виде пластиковой карты, а также выписка из единого регистра застрахованных лиц, на которой в цифровом виде и штрих-коде имеется информация о номере вашего полиса ОМС.

Если вы находитесь на территории другого региона, то можете получить медицинскую помощь в рамках базовой программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (бесплатный набор медуслуг, гарантированный законом в любом регионе). Проконсультироваться или уточнить, входит ли нужная помощь в базовую программу ОМС или нет, вы можете по телефону своей страховой медицинской организации, которая вам выдала полис ОМС.

Важно помнить, что медицинская помощь подразделяется на экстренную, неотложную и плановую.

Экстренная и неотложная медицинская помощь

Экстренная медицинская помощь оказывается бесплатно всем гражданам, в том числе иностранным и лицам без гражданства, безотлагательно, без предъявления полиса ОМС. Любые состояния, угрожающие жизни – это показания для оказания экстренной медицинской помощи. При потере сознания, болях в сердце, травмах, острой боли, кровотечении и других опасных состояниях, необходимо вызвать бригаду скорой помощи. Скорая помощь оказывается всегда и всем по факту вызова. При наличии показаний пациент по направлению врачей скорой медицинской помощи должен быть госпитализирован.

Неотложная медицинская помощь оказывается в случаях, когда нет угрозы для жизни, но произошло ухудшение состояния, возникли внезапные проблемы со здоровьем. Неотложная медицинская помощь оказывается в поликлинике, на дому медицинским персоналом поликлиники, а также и бригадой СМП при её вызове иногородним гражданам. Таким образом, вы имеете полное право обратиться за медицинской помощью, например, в случае обострения хронического заболевания (это в том числе и ОРВИ при повышенной температуры тела, колебания артериального давления, при которых может появляться головная боль или головокружение), при острой зубной боли, ушибах, простудных заболеваниях и т.п.

Так, если вам нужна неотложная помощь, вы можете обратиться в ближайшую поликлинику. Вместе с тем, эксперты ОМС рекомендуют сперва связаться со свой страховой медицинской организацией, которая поможет сориентироваться в том, где находится ближайшая медицинская организация и как получить там помощь, или же самостоятельно позвонить в поликлинику и уточнить все детали.

«Важно знать, что медицинские организации при оказании помощи иногороднему при его обращении, практически всегда помимо полиса ОМС, будут просить паспорт гражданина. Так происходит, потому что при оказании медпомощи иногородним, медучреждения получают за нее отплату не от страховой компании, а от территориального фонда обязательного медицинского страхования, того региона, где произошёл страховой случай. Поэтому важно иметь при себе паспорт, но его отсутствие не может являться основанием для отказа в медицинской помощи», — подчеркивает советник генерального директора страховой медицинской организации «Капитал-МС» Михаил Пушков.

Если после осмотра врачом поликлиники, станет понятно, что вам нужна госпитализация, то при наличии полиса ОМС и показаний, такое направление в стационар должно быть выдано дежурным персоналом медицинской организации.

Если самостоятельное обращение в поликлинику по разным причинам невозможно или вы просто не имеете ни малейшего представления, где она находится – вы можете вызывать неотложную медицинскую помощь, позвонив по номеру 112. Например, в случае высокой температуры и явных симптомов ОРВИ, неотложная помощь должна оказываться и на дому. Пациент, находясь в другом городе России, может вызвать врача на дом. Это право гарантирует федеральный закон.

Плановая медицинская помощь

Что касается плановой медицинской помощи, то ее отличительный признак – она может быть перенесена по времени её оказания на более поздний срок без ухудшения состояния пациента. Вся плановая медицинская помощь врачами-терапевтами и врачами узких специальностей в поликлинике или стационаре оказывается по направлению врача-терапевта участкового, как правило по записи. Поэтому, если вы планируете уехать в другой регион на длительный срок, то вам необходимо прикрепится к поликлинике по месту временного пребывания. Для этого нужно оформить заявление о прикреплении на главного врача медицинской организации.

«Для прикрепления к медицинской организации вам будут необходимы паспорт, документ подтверждающий факт проживания, работы или нахождения по адресу вашего временного пребывания, поскольку первичная медико-санитарная помощь оказывается по участково-территориальному принципу», — отмечает Михаил Пушков.

Что делать, если вам отказывают в медицинской помощи?

Если по какой-то причине вам как иногороднему, отказали в бесплатной медицинской помощи при вызове скорой или неотложной медицинской помощи и в последующей госпитализации (в случае необходимости), вам необходимо связаться с представителями своей страховой медицинской организации по телефону круглосуточной «горячей линии». Страховые представители осуществляют информационное сопровождение и защиту прав пациентов на всех этапах оказания бесплатной медицинской помощи по полису ОМС. Также вы можете позвонить на «горячую линию» территориального фонда ОМС, того региона, где вы находитесь.

«Но нужно знать, что не все ТФОМС имеют горячие линии с круглосуточным дежурством, поэтому я бы рекомендовал звонить сразу в страховую компанию, так вы меньше потратите время», — отмечает советник генерального директора страховой медицинской организации «Капитал-МС» Михаил Пушков.

Если же Вам отказывают в неотложной медицинской помощи в поликлинике, или же возникают проблемы с медицинским обслуживанием в медорганизации, к которой вы временно прикрепились, то в первую очередь, вам необходимо обратиться к руководителю медицинской организации или же также позвонить в свою страховую медицинскую организацию.