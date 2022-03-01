Как изменятся цены на лекарства в России в период действия санкций?

На фоне военной операции в Донбассе страны Евросоюза и США ввели санкции против России. Также резко взлетели курсы валют. Как это скажется на ценах на лекарства и на поставках препаратов в аптеки и больницы, «Парламентской газете» рассказал заслуженный врач России член Комитета Совфеда по социальной политике Владимир Круглый.

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Он отметил, что даже самые жёсткие санкции не предполагают сокращение гуманитарных поставок, к которым относятся лекарственные препараты. Более того, Минфин США заявил, что вывел из-под санкций медицинские и сельскохозяйственные товары. Вместе с этим власти не ожидают проблем с поставками медицинского оборудования. Что касается закрытия воздушного пространства, этот факт также не должен повлиять на перебои с лекарствами. Они, как правило, доставляются железнодорожным и автомобильным транспортом.

Круглый при этом заявил, что стоимость лекарств может увеличиться. Но насколько цены поднимутся, сейчас прогнозировать невозможно. Многое будет зависеть от курса рубля и государственных мер поддержки национальной валюты. Россиянам он посоветовал не скупать экстренно лекарства и не создавать ажиотаж в аптеках.