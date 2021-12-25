Как изменится жизнь россиян с 1 января 2022 года

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин напомнил, что некоторые из принятых законов вступают в силу с января 2022 года.

В Telegram-канале он написал о первых 10 самых значимых из принятых решений — увеличении материнского капитала, налоговом вычете на спорт, «приземлении» IT-гигантов и ряде других.

Например, уже с 1 января начнёт действовать так называемый налоговый вычет на спорт. Люди смогут получить обратно часть денег, потраченных на спортзалы, фитнесклубы.

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Число семей, получающих выплаты на детей до 3 лет увеличится. Вырастет и размер материнского капитала.

Подробности смотрите в карточках.