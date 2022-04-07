Как информационное агентство «Reuters» освещает события на Украине

События в Буче, где после отступления российских войск было найдено множество тел погибших местных жителей, вызвали бурную реакцию западных СМИ, среди которых «Reuters» выделяется своим особенным, мягко говоря, тенденциозным подходом к освещению событий на Украине.

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Распространяя непроверенную информацию о «массовых убийствах мирных граждан» в украинском городке, подкрепляя свои заявления о «зверствах» военнослужащих России сфабрикованными фото и видеоматериалами, «Reuters» на самом деле выполняет конкретное задание.

Всемирно известное информационное агентство «Reuters» заключило договор с Госдепом Соединённых Штатов на несколько миллионов долларов и приступило к производству постановочных заказных репортажей, которые освещают ситуацию на Украине так, как выгодно Вашингтону и Брюсселю.

Специализирующийся на т. н. «эксклюзивной журналистике» глава парижского бюро агентства «Reuters» Кристиан Лоу организовывает работу группы иностранных журналистов в городке Буча Киевской области с таким расчётом, чтобы они готовили материалы, дискредитирующие подразделения российских Вооружённых Сил, которые ранее размещались в Буче.

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Журналистов агентства «Reuters» совсем не смущает то, что разбросанные по улицам Бучи тела людей, изображения которых предоставляют в их распоряжение украинские спецслужбы, по прошествии нескольких дней после того, как городок покинули российские военнослужащие, не окоченели, не имеют характерных трупных пятен, а в открытых ранах не свернулась кровь.

Кстати, неназванный по имени высокопоставленный представитель Министерства обороны США поделился с агентством «Reuters» информацией о том, что Пентагон пока не располагает независимым подтверждением сообщений украинской стороны о событиях в городе Буча, но и не имеет оснований оспаривать эти сообщения. Такая вот «принципиальная» позиция.

Пока скандал вокруг событий в Буче такие информагентства как «Reuters» с необыкновенным рвением только лишь подогревают новыми вбросами основанных на фейках материалов, даже не пытаясь разобраться с тем, что произошло на самом деле в провинциальном украинском населённом пункте, 5 апреля стало известно, что Главный центр психологических операций украинских войск провёл в селе Мощун под Киевом новую постановочную съёмку с «мирными жителями», якобы убитыми российскими военными.

Президент США Джо Байден призвал к судебному разбирательству, связанному с событиями в расположенном к северо-западу от Киева городке Буча, и анонсировал новые санкции против РФ.

Россия расценивает интерпретацию событий в Буче, которую преподносят Киев и его союзники, как провокацию.

Подобная «прыть» смущает даже американских экспертов. «Время смерти. Причина смерти. Место смерти. Ответьте на эти три вопроса по каждому из тел. А потом начинайте искать виновных. До этого вы лишь буквально распространяете дезинформацию», — говорит бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер. «Базовая медицинская экспертиза ответила бы на три ключевых вопроса. Давайте посмотрим, представит ли украинская сторона поддающиеся проверке медицинские данные, которые бы подкрепили её обвинения», — подчеркивает американский специалист.

Призывают не делать поспешных выводов по ситуации в Буче, а дождаться итогов официального расследования, представители МИД Китая.

Но руководство агентства «Reuters» не обращает никакого внимания на подобные мнения, которые идут вразрез с официальной точкой зрения Вашингтона и Брюсселя.

Не исключено, что Буча — это, очередной эпизод сериала, над производством которого работает команда Зеленского, чтобы не потерять поддержку коллективного Запада. До этого весь мир наблюдал за насквозь лживой историей с «русским кораблём» у острова Змеиный, за «ударами» по Бабьему Яру в Киеве, за «атаками» на роддом и драмтеатр в Мариуполе и за полётами «Призрака Киева».

Стоит отметить, что отдельную проблему для создателей фейковых материалов сейчас представляет видео входа в Бучу бойцов нацгвардии, которые вели оперативную съёмку ситуации на улицах. На официальных кадрах МВД Украины отсутствуют «горы трупов», а местные жители ничего не сообщают о «расстрелах» и «изнасилованиях».

Ну, а слова Зеленского о необходимости привлечения украинских специалистов к расследованию событий в Буче, всерьез воспринимать достаточно сложно. Эти самые «специалисты» восемь лет так и не расследовали обстоятельства гибели людей на том же «евромайдане» и в Одессе 2 мая 2014-го.

Автор: sedoy_politolog