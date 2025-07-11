Как Есенин и имажинисты эпатировали Москву и почему их «улицы» исчезали за день

В преддверии 130-летия со дня рождения великого поэта, уроженца Рязанской земли Сергея Есенина сетевое издание 7info совместно с Государственным музеем-заповедником С. А. Есенина запускает проект «Есенин. За пределами известного». В рамках проекта на сайте 7info сотрудники музея представят интересные и удивительные факты биографии поэта. Вместе мы откроем малоизвестные страницы жизни и творчества Сергея Есенина, а также вспомним основные вехи его судьбы.

Изучая литературу, посвященную творчеству Есенина, необходимо отметить, что многие исследователи подчеркивали особую роль 1920-х гг. в культурной жизни страны. 1921-1922 годы в Советской России характеризуются значительным оживлением литературной жизни. Этот период характеризуется усилением борьбы между придерживающимися различных эстетических установок литературными группировками. Есенин, находясь в Москве, становится активным участником происходивших событий. Вместе с рядом литераторов он создает и активно развивает одно из направлений того времени – «имажинизм». Первоначально этот термин появился в Англии в 10-е годы ХХ века, имажизм ставил перед собой художественную задачу – прямо воспроизводить реальность. Истертым, шаблонным поэтическим клише противопоставляются «свежие», во многом необычные образы (image) – отсюда и название школы. В России название появляется благодаря поэту В.Г. Шершеневичу, который одним из первых сформулировал основные идеи этого течения. Создание ярких образов, эпатажное поведение, необычные тексты стихотворений, их читка в кафе «Стойло Пегаса» — все это привлекало внимание к поэтам и их творчеству. Неоднократно участниками проводились яркие, провокационные акции, в 1921 году после одной из отрицательных рецензий поэт Анатолий Мариенгоф внес предложение выйти всем членам «Ордена» ночью на улицы и расклеить на стенах листовки следующего содержания:

«Имажинисты всех стран, соединяйтесь! Всеобщая мобилизация поэтов, живописцев, актеров, композиторов, режиссеров и друзей действующего искусства № 1 <…> Причина мобилизации: война, объявленная действующему искусству. Кто не с нами, тот против нас!»

Ряд таких акций современники будут назвать рекламой группы имажинистов. По воспоминаниям Матвея Ройзмана, Есенин, прочитав подобный отзыв:

«стукнул кулаком по столу:

— То мы шарлатаны, то мы рекламисты. А кто за нас стихи пишет?

В общем, выступления командоров свелись к тому, что раз имажинистов упрекают в саморекламе, то они и должны ее организовать. Широкую! Шумную! На всю Москву!

И что же предложили командоры нам, членам «Ордена»? Присвоить улицам столицы наши фамилии, например, на Садовой-Триумфальной, где живет Георгий Якулов, снять дощечку с наименованием улицы, а вместо нее прибить такую же: улица имажиниста Якулова.

Георгий Богданович Якулов <…> отказался от этой чести: его фамилию и так знают! (Ряд поэтов также не смог принять участие в акции).

Мы вышли вшестером (С.А. Есенин, А.Б.Кусиков, А.Б.Мариенгоф, М.Д.Ройзман, В.Г.Шершеневич и Н.Р.Эрдман.) на улицу, моросил осенний дождь, было темно. На Большой Дмитровке приставили легкую лестницу к стене дома, сорвали дощечку с наименованием улицы, и она стала именоваться улицей имажиниста Кусикова. На Петровке со здания Большого театра Мариенгоф снял дощечку и прибил другую: «Улица имажиниста Мариенгофа». Вскоре Кировская сделалась улицей имажиниста Н. Эрдмана, Кузнецкий мост Есенинским, а Б. Никитская — улицей имажиниста Шершеневича.

На следующее утро Кусиков (один из участников акции) нанял на целый день извозчика и возил знакомых показывать улицу, которой было присвоено его имя. К шести часам вечера дощечка с его фамилией была сорвана. Та же участь постигла и другие дощечки. Есенина провисела дня три-четыре. Нас, имажинистов, никуда не вызывали, в газетах и журналах об этом выступлении не было ни слова, никто о нем не говорил и на литературных вечерах».

Мероприятия, посвящённые 130-летию со дня рождения поэта, уже начались! В эту субботу, 12 июля, в 17 часов состоится концерт группы «Лыбедь» (0+). Мероприятие пройдет на главной сцене музея-заповедника С.А. Есенина.

Рязанская группа, полная энергии и таланта, готовится к яркому выступлению. Концерты группы неизменно трогают сердца зрителей своим неповторимым исполнением. На берегу Оки музыканты представят свои композиции на стихи Сергея Есенина и авторские произведения.

Концерт проходит в рамках фестиваля современного искусства «Есенин ЯР». Он проходит в юбилейный есенинский год, а также в преддверии 60-летия со дня основания музея-заповедника. Это творческая фантазия на тему того, что могло бы понравиться поэту, если бы он жил в наше время. У проекта четыре направления: литература, музыка, театр и мода. Вас ждут десять летних вечеров на высоком яру в селе Константиново. Свои выступления гостям подарят известные российские исполнители и творческие коллективы.

Всю информацию о предстоящих событиях и мероприятиях, которые состоятся в рамках празднования 130-летия Сергея Есенина, можно найти на официальном сайте.