Как двоечник Русь спасал: на ТНТ выходит продолжение комедии «Казачок»

12 мая на телеканале ТНТ выходит продолжение сериала «Казачок» (16+) — экшн-комедии от студии SVERDЛOVSK, завоевавшей зрителей своим необычным подходом к теме путешествий во времени, русской истории и современным технологиям.

Сюжет второго сезона начинается сразу после событий первого: Стёпа возвращается в наше время, но следом за ним проникает и казак-предатель Назар. Он похищает Марию — новую подругу Стёпы — и уносит её обратно в XVII век. Вооружившись современными гаджетами и приложениями, Стёпа отправляется в прошлое, чтобы спасти девушку. Там он оказывается в центре важных исторических событий — в момент избрания первого царя из династии Романовых, его ровесника Михаила Фёдоровича.

Теперь перед героем стоит задача не только спасти Марию, но и защитить династию Романовых. А в это время казаки оказываются в современной России и пытаются украсть шапку Мономаха.

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Продюсер Сергей Светлаков: «Этот проект стал для нас настоящим приключением — как с творческой, так и с технической точки зрения. Мы стремились создать народное, динамичное и масштабное шоу, в котором важные темы подаются легко и с юмором. Результаты первого сезона показали — зрители это почувствовали. Мы уверены, что второй сезон тоже оправдает ожидания.»

Актёр Алексей Лукин: «Сейчас такие проекты снимают редко — яркие, смешные, с настоящим духом приключения. „Казачок“ — это не просто комедия, это сериал с характером. Во втором сезоне стало больше масштаба, драмы и веселья. Мы вложили в него всё — и мне самому не терпится увидеть, что получилось.»

Фото: ТНТ