Кая Каллас назвала возможный срок окончания конфликта на Украине

Конфликт на Украине может продолжаться ещё пару лет, считает глава европейской дипломатии Кая Каллас. Об этом сообщает испанское агентство EFE. По её словам, развитие событий возможно по двум сценариям — оптимистичному и пессимистичному.

«Я думаю, что реалистично предположить: эта война будет длиться ещё пару лет. К сожалению, усилия по установлению мира, включая инициативы президента Трампа, не дали никаких результатов», — заявила Каллас.

Пессимистичный сценарий, по её мнению, предполагает, что Украине придётся уступить часть территорий. При этом дипломат подчеркнула, что во многом судьба конфликта зависит от позиции Европы.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс отмечал, что ключевыми вопросами для урегулирования конфликта остаются территориальные разногласия и гарантии безопасности для Киева. По его словам, именно эти два пункта являются решающими в потенциальных переговорах, пишет NEWS.ru.

«Украина хочет быть уверена, что, если соглашение будет заключено, россияне не вернутся через несколько месяцев», — пояснил Вэнс.