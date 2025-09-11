Четверг, 11 сентября, 2025
12.5 C
Рязань
Новости мира

Кая Каллас назвала возможный срок окончания конфликта на Украине

Алексей Самохин
Изображение от KamranAydinov на Freepik

Конфликт на Украине может продолжаться ещё пару лет, считает глава европейской дипломатии Кая Каллас. Об этом сообщает испанское агентство EFE. По её словам, развитие событий возможно по двум сценариям — оптимистичному и пессимистичному.

«Я думаю, что реалистично предположить: эта война будет длиться ещё пару лет. К сожалению, усилия по установлению мира, включая инициативы президента Трампа, не дали никаких результатов», — заявила Каллас.

Пессимистичный сценарий, по её мнению, предполагает, что Украине придётся уступить часть территорий. При этом дипломат подчеркнула, что во многом судьба конфликта зависит от позиции Европы.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс отмечал, что ключевыми вопросами для урегулирования конфликта остаются территориальные разногласия и гарантии безопасности для Киева. По его словам, именно эти два пункта являются решающими в потенциальных переговорах, пишет NEWS.ru.

 «Украина хочет быть уверена, что, если соглашение будет заключено, россияне не вернутся через несколько месяцев», — пояснил Вэнс.

Самые читаемые материалы

Новости России

Зеленский задумал пакость, в ответ Россия готова применить план быстрого окончания СВО

Инсайдеры сообщают, что президент Украины Владимир Зеленский готовит некую «пакость» в ответ на недавние удары ВС РФ. Российское руководство к этому готово. Упреждающие удары уже «трамбуют» Украину
Экология, природа, животные

Грибной сезон продолжается в Рязанской области, белые собирают вёдрами 

Сообщения приходят из разных районов Рязанской области. 
Новости России

«Русские снимают с Украины скальп» — началась паника

В эфире прозвучал код «Дымоскальп». Пользователи начали строить версии о том, что это связано с недавними атаками на объекты энергетики
Интересное

Провидица Янко предсказала приезд Зеленского в Москву, разворот Европы и приход осознания к Украине

В ближайшее время ситуация с СВО в корне поменяется.
Акценты

Прощай, русская зима! Климатологи прогнозируют в России «погодный хаос»

Климатологи и синоптики предупреждают: зима 2025-2026 годов в России...

Последние новости

Новости России

В России хотят запретить аниме детям — из-за «съеденных людей» и насилия

Аниме — под запрет? По крайней мере, для детей. Такое предложение озвучил Андрей Коченов, руководитель Совета отцов при детском омбудсмене РФ
Религия

Священник объяснил, почему свечи в храме не могут быть бесплатными 

По его словам, требование выдавать свечи даром можно сравнить с просьбой бесплатно налить кофе в кафе.
Общество

Рязанцы примут участие в Слёте Всемирного фестиваля молодёжи

Мероприятие международного масштаба пройдёт с 17 по 21 сентября.
Общество

Работники ПАО «РЭСК» поддержали воспитанников школы-интерната 

Во время визита в Архангельскую школу-интернат представители компании не только поздравили ребят с началом учебного года, но и вручили воспитанникам все необходимое для учебы и творческих занятий
Происшествия

Похитивший 8 млн рублей сотрудник рязанского оборонного предприятия получил условный срок 

Причинённый предприятию ущерб осуждённый возместил в полном объёме.
Транспорт и дороги

Погрузка на железной дороге в Рязанской области составила 4,8 млн тонн в январе- августе    

В январе-августе 2025 года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Рязанской области составила 4,8 млн тонн грузов, что на 32,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Религия

Иеромонах Прокопий назвал причины осуждения пьянства в православии 

Осуждение пьянства в православном богословии связано с тем, что пьющий человек теряет веру и внимание к жизни.
Транспорт и дороги

Рязань получит 15 новых троллейбусов «Авангард» до 1 декабря

Хорошие новости для пассажиров: в Рязани скоро появятся 15 новых троллейбусов. Современных и комфортных.