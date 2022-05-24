Кадыров рассказал о выборе, который ещё есть у украинских военных

Президент Чечни Рамзан Кадыров написал в телеграм-канале, что у украинских военных есть возможность добровольно сложить оружие и вернуться к своим семьям. В противном случае билет в один конец им обеспечен.

По словам Кадырова, всё больше представителей ВСУ понимают, что умирать их посылают за тёплое кресло Зеленского «и всей остальной погани». Он заявил, что число отказывающихся умирать молодых украинцев растёт.

— Их можно понять, ведь они обмануты, как и миллионы их соотечественников, — отмечает глава Чечни.

Президент республики призывает военных Украины сдаваться, ведь победа России неизбежна.