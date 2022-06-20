13.7 C
Рязань
Понедельник, 20 июня, 2022

Кадыров прокомментировал информацию об обмене Юлии Паевской по кличке «Тайра»

spot_img
7info

Кадыров прокомментировал информацию об обмене Юлии Паевской по кличке «Тайра»

Президент Чечни Рамзан Кадыров опубликовал пост, в котором прокомментировал информацию об обмене украинской националистки Юлии Паевской.

Я со всей ответственностью заявляю, что сообщения о том, что украинскую националистку Юлию Паевскую по кличке «Тайра» якобы обменяли на сына заместителя моего представителя в Крыму и Севастополе Мурада Саидова — Адама Гриценко, не соответствуют действительности.

Адам Гриценко является гражданином Украины и, по свидетельствам его же отца, он до сих пор находится в плену в собственной стране. Менять украинских граждан на украинских нацистов — не моя прерогатива, и такие вопросы не входят в мою компетенцию.

А всяким недобросовестным журналистам, которые пиарятся на этой теме, я бы рекомендовал проявить хоть немного профессиональной этики и подкреплять тиражируемую информацию конкретными фактами. Распространяя недоказанные и абсолютно лживые версии, вы рискуете подпасть под статью 207.3 УК РФ.

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7