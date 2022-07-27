Кадыров назвал США «матерью агрессии и международного терроризма»

«В ближайшие месяцы Запад планирует еще больше ужесточить информационную кампанию против России и попытаться закрепить за нами статус «страны-агрессора». На Америку вякнуть боятся, как-никак, члены одного альянса НАТО. Но протереть глаза им стоило бы. Ведь Америка не умеет дружить, а только сотрудничать, но до тех пор, пока это выгодно ей одной… Соединенные Штаты Америки — это не страна-агрессор и не страна-террорист. Это мать агрессии и международного терроризма», — написал Кадыров в Telegram-канале.