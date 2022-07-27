Кадыров назвал США «матерью агрессии и международного терроризма»
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что США являются «матерью агрессии и международного терроризма», по его словам, Вашингтон «не умеет дружить».
Он привел статистику, согласно которой в Америке признаны иноагентами 1700 СМИ, в стране самое большое количество заключенных на душу населения и действует смертная казнь. Глава региона также написал, что подконтрольными организациями Вашингтона по всему миру открыто «около 200, а может и более» биолабораторий, 750 военных баз в 80 странах мира и 173 тысячи американских военных, которые дислоцируются в 159 государствах мира. Кадыров напомнил Вашингтону про военные преступления и уничтожение мирного населения в Ираке, Вьетнаме, Сирии, Афганистане и Косово.