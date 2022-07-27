7info

Кадыров назвал США «матерью агрессии и международного терроризма»

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что США являются «матерью агрессии и международного терроризма», по его словам, Вашингтон «не умеет дружить».

«В ближайшие месяцы Запад планирует еще больше ужесточить информационную кампанию против России и попытаться закрепить за нами статус «страны-агрессора». На Америку вякнуть боятся, как-никак, члены одного альянса НАТО. Но протереть глаза им стоило бы. Ведь Америка не умеет дружить, а только сотрудничать, но до тех пор, пока это выгодно ей одной… Соединенные Штаты Америки — это не страна-агрессор и не страна-террорист. Это мать агрессии и международного терроризма», — написал Кадыров в Telegram-канале.

Он привел статистику, согласно которой в Америке признаны иноагентами 1700 СМИ, в стране самое большое количество заключенных на душу населения и действует смертная казнь. Глава региона также написал, что подконтрольными организациями Вашингтона по всему миру открыто «около 200, а может и более» биолабораторий, 750 военных баз в 80 странах мира и 173 тысячи американских военных, которые дислоцируются в 159 государствах мира. Кадыров напомнил Вашингтону про военные преступления и уничтожение мирного населения в Ираке, Вьетнаме, Сирии, Афганистане и Косово.

«И не забывайте, какая страна единственная в мире использовала ядерное оружие в войне, причем не против боевых подразделений врага, а против его мирного населения для «психологического эффекта», — добавил он.

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2022. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Warning: Undefined array key 1 in /var/www/7info/data/www/7info.ru/wp-content/plugins/clearfy/includes/classes/class.configurate-performance.php on line 259