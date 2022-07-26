Татьяна Проводина

Кадастровая палата по Рязанской области запустила онлайн-сервис по выездному обслуживанию заявителей

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Кадастровая палата по Рязанской области запустила онлайн-сервис по выездному обслуживанию заявителей.

Подать заявку на выездное обслуживание можно с помощью сервиса https://svo.kadastr.ru Федеральной кадастровой палаты Росреестра. Так можно подать заявление о государственном кадастровом учёте недвижимости и/или госрегистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и прилагаемых к ним документов.

В удобное для заявителя время и место специалисты Кадастровой палаты могут доставить документы, подготовленные по результатам рассмотрения таких заявлений. Это позволит заявителю сэкономить личное время при обращении в орган регистрации прав.

Электронный сервис обладает интуитивно понятным интерфейсом, содержащим удобные и функциональные инструменты для работы пользователей, – отметила начальник отдела обеспечения ведения ЕГРН Кадастровой палаты по Рязанской области Ирина Ландышева.

Ирина Ландышева: «Воспользоваться услугой могут граждане, юридические лица и индивидуальные предприниматели»

Отныне можно самостоятельно подать заявку, выбрав удобные дату и время получения услуги и провести оплату на сайте банковской картой. А владельцы личного кабинета могут получать уведомления о подтверждении принятия заявки и её оплаты, изменения или отмены созданной заявки.

С нововведением подать заявку стало значительно проще, а также сократился объём ввода данных. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно авторизоваться через портал Госуслуг, откуда автоматически заполняются данные о заявителе.

Наряду с онлайн-сервисом сохранены и традиционные способы оформления заявок: по телефону ведомственного центра телефонного обслуживания 8 (800) 100-34-34, при личном обращении в Кадастровую палату по Рязанской области по адресу: г. Рязань, ул. Татарская, 56, а также по телефону (4912) 55-14-55.

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