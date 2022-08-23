Кадастровая палата по Рязанской области разъясняет порядок предоставления сведений из реестра недвижимости

Наиболее частым вопросом, который задают рязанцы при направлении письменного обращения в Кадастровую палату по Рязанской области, является предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) о каком-либо объекте недвижимости или территории. Однако немногие знают, что порядок предоставления сведений из ЕГРН строго определен законодательством.

Предоставление сведений из ЕГРН регламентируется статьями 62 и 63 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» и установленным Росреестром Порядком предоставления сведений.

В соответствии с законодательством получить сведения из ЕГРН можно, обратившись в Кадастровую палату с запросом установленной указанным порядком формы. Исключений из такого требования для физических и юридических лиц не существует.

То есть, направив простое письменное обращение в Кадастровую палату, гражданин не сможет получить необходимую информацию.

Запрос о предоставлении сведений ЕГРН по выбору заявителя можно подать несколькими способами.

Росреестр постоянно проводит мероприятия, направленные на повышение качества и доступности государственных услуг, предлагая заявителю удобные способы взаимодействия с органом регистрации прав и Кадастровой палатой.

Например, сейчас заявитель может заказать сведения из ЕГРН в электронной форме на нескольких ресурсах: посредством электронных сервисов Кадастровой палаты и портала государственных услуг Росреестра, а также через Портал госуслуг.

Получение государственных услуг в электронном виде имеет ряд неоспоримых преимуществ.

Поэтому популярность электронных услуг постоянно возрастает.

«Кадастровой палатой по Рязанской области за 7 месяцев 2022 года обработано почти 620 тыс. запросов о предоставлении сведений из ЕГРН, из них около 580 тыс. документов подготовлено в электронном виде (более 93%). Для сравнения – за аналогичный период 2021 года всего рассмотрено запросов около 348 тыс., из них около 300 тыс. – в электронном виде (86%). Таким образом, спрос на получение сведений в электронном виде в 2022 году вырос почти на 94%», — отмечает начальник отдела контроля и анализа деятельности Кадастровой палаты по Рязанской области Екатерина Муреева.

Комфортно заказать сведения из ЕГРН можно также, обратившись в Кадастровую палату за услугой выездного приема. Для ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов I и II групп выезд сотрудников бесплатный (при этом сведения должны запрашиваться об объекте, принадлежащем такому лицу либо о его правах).

Сотрудники Кадастровой палаты помогут правильно оформить запрос в заранее согласованном с заявителем месте, а также доставят готовые документы по итогам предоставления государственной услуги.

Заявитель не ограничен в возможности подачи запроса о предоставлении сведений из ЕГРН традиционными, однако, менее удобными, способами: в виде бумажного документа в офисе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг или путем его отправки по почте.

Средние сроки получения сведений минимальны – менее 1 рабочего дня, при использовании электронных сервисов формирование документов может занять всего несколько минут.

Максимально установленный законодательством срок подготовки информации из ЕГРН – 3 рабочих дня.

Сведения, содержащиеся в ЕГРН, физическим и юридическим лицам предоставляются за плату. Размер такой платы установлен приказом Росреестра от 13.05.2020 № П/0145.

Единственным документом, за получение которого плата не взимается, является выписка из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости.

Внесенную плату можно вернуть, оформив соответствующее заявление, при наличии оснований для возврата (например, вследствие внесения денежных средств в большем размере, чем установлено законодательством).

Однако стоит знать, что при отсутствии запрашиваемых сведений в ЕГРН или при получении отказа в предоставлении сведений внесенная оплата возврату не подлежит.

Обращаясь в Кадастровую палату за получением сведений из ЕГРН стоит помнить, что не всегда любое заинтересованное лицо может их получить.

Так, к информации ограниченного доступа относятся: сведения о дате получения органом регистрации прав заявления о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов, о содержании правоустанавливающих документов, о признании правообладателя недееспособным или ограниченно дееспособным, обобщенные сведения о правах отдельного лица на имеющиеся или имевшиеся у него объекты недвижимости, а также копии документа, на основании которого сведения внесены в ЕГРН, и информация о лицах, получивших сведения об объекте недвижимого имущества, права на который у него зарегистрированы.

Вместе с тем, общедоступными являются сведения, содержащиеся в Выписках из ЕГРН об объекте недвижимости, о кадастровой стоимости объекта недвижимости, основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, переходе прав, а также о зарегистрированных договорах долевого участия.

Любое лицо может также получить кадастровый план территории или выписку об объекте реестра границ (например, населенном пункте, территориальной зоне, зоне с особыми условиями использования территории).

Исчерпывающий перечень форм документов, в виде которых предоставляются сведения из ЕГРН, определен Росреестром (приказ от 04.09.2020 № П/0329).

Стоит отметить, что с 1 марта 2023 года вступают в силу изменения в федеральное законодательство, которые ужесточают получение сведений из ЕГРН о правообладателях объектов недвижимости: если сейчас информация об имени, фамилии, отчестве правообладателя объекта недвижимости является общедоступной, то с марта нового года ее сможет получить лишь ограниченный круг лиц.