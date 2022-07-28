Кадастровая палата по Рязанской области рассказала об особенностях кадастрового учёта машино-мест

Часто у собственников машино-мест возникает вопрос, почему в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) содержатся сведения о таком объекте как о помещении и как это исправить.

Машино-место является объектом недвижимости, государственный кадастровый учет которого и государственная регистрация прав на который осуществляются в порядке, установленным Федеральным законом о государственной регистрации недвижимости.

Согласно Федеральному закону № 315-ФЗ (вступил в силу с 01.01.2017) объект недвижимости, который отвечает требованиям и характеристикам машино-места (независимо от его соответствия установленным минимально или максимально допустимым размерам машино-мест) и права на который были зарегистрированы до дня вступления в силу Закона № 315-ФЗ, признаётся машино-местом. Замены ранее выданных документов или внесение в них изменений не требуется.

Полученные до дня вступления в силу Закона № 315-ФЗ документы, которые удостоверяют право собственности на объекты недвижимости, сохраняют свою юридическую силу и не требуют переоформления.

Вместе с тем, правообладатель объекта недвижимости, который отвечает требованиям и характеристикам машино-места, но права на него зарегистрированы как на помещение, для изменения в ЕГРН вида объекта вправе обратиться в орган регистрации прав с соответствующим заявлением.

В данном случае представление в орган регистрации прав технического плана не требуется.

«В заявлении достаточно указать, что учет изменений осуществляется в связи с приведением вида объекта недвижимости в соответствии с требованиями действующего законодательства на основании осуществления учетных действий в соответствии с частью 2 статьи 6 Закона № 315-ФЗ», — отмечает начальник отдела обработки документов и обеспечения учетных действий № 2 Кадастровой палаты по Рязанской области Елена Чванкина

Подать такое заявление возможно в электронном виде через портал государственных услуг Росреестра, воспользовавшись услугой выездного обслуживания заявителей Кадастровой палаты по Рязанской области (для собственников объектов недвижимости, относящихся к льготным категориям граждан, услуга бесплатная), что значительно позволяет сократить время оформления документов, а также через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Стоит отметить, что по вопросам оформления машино-мест, а также по любым вопросам, связанным с оборотом недвижимости, специалисты Кадастровой палаты по Рязанской области предоставляют на возмездной основе справочно-информационные и аналитические услуги.

Консультации экспертов учреждения помогают собственникам недвижимости предотвратить действия мошенников. Качество консультационных услуг гарантирует государственное учреждение.

Получить более подробную информацию о порядке предоставления услуг по консультированию и составлению договоров, сроках, их стоимости можно на сайте Федеральной кадастровой палаты в разделе «Сервисы и услуги/Получить консультацию» или по телефону: 8 (4912) 55-14-55.