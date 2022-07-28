Кадастровая палата по Рязанской области рассказала о способах информирования о возможных коррупционных проявлениях

Борьба с коррупцией в России занимает особое и важное место. Кадастровая палата по Рязанской области принимает все возможные меры по предупреждению нарушения антикоррупционного законодательства.

На сегодняшний день существует четкое понятие «коррупция», определённое Федеральным законом «О противодействии коррупции».

Коррупция – злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами.

Антикоррупционная политика — системная, профилактическая по целям и средствам, идеологически и научно обоснованная деятельность государственных органов всех ветвей власти и уровней, а также общественных институтов, заключающаяся в последовательном осуществлении мер социального и правового контроля за общезначимыми (публичными) сферами жизнедеятельности государства, в целях минимизации коррупционных проявлений, являясь одним из направлений криминологической политики предупреждения преступности.

Целью антикоррупционной политики является снижение уровня коррупции.

В Кадастровой палате по Рязанской области проводятся как разовые, так и постоянные мероприятия по предотвращению коррупции.

Так, в целях выявления фактов нарушения законодательства в сфере противодействия коррупции, принятия эффективных мер при наличии таких случаев, в Кадастровой палате по Рязанской области действует единый номер «телефона доверия» 8-800-100-18-18.

«Телефон доверия» является каналом связи с гражданами и создан в целях получения дополнительной информации по вопросам противодействия коррупции, оперативного реагирования на возможные коррупционные проявления со стороны работников Кадастровой палаты по Рязанской области.

Заявители и любые лица могут сообщить информацию о нарушениях в сфере противодействия коррупции при получении государственных услуг, предоставляемых Кадастровой палатой по Рязанской области, например, о фактах коррупционного проявления в действиях работников, о несоблюдении работниками запретов и ограничений, установленными законодательством Российской Федерации; о конфликте интересов в действиях (бездействиях) работников и других.

Помимо «телефона доверия» у граждан также есть возможность направить электронное сообщение на адрес электронной почты [email protected]; а также письмо почтовым отправлением по адресу: 390026, г. Рязань, ул. Татарская, д. 56.

Если заинтересованному лицу удобнее написать своё обращение через интернет, то это возможно сделать на сайте ФГБУ «ФКП Росреестра», в разделе «Противодействие коррупции».

Все анонимные обращения (без указания фамилии, имени гражданина, направившего обращение), обращения, которые не содержат почтового адреса или адреса электронной почты, по которому должен быть направлен ответ, Кадастровой палатой по Рязанской области не рассматриваются.