Кабмин расширил программу субсидирования найма

Компании, принявшие на работу граждан, потерявших или рискующих потерять в этом году работу, поддержит государство. Михаил Мишустин подписал 14 июня соответствующее постановление, – говорится на сайте правительства.

Решение затронет уволенных в 2022 году из-за сокращения штата или ликвидации предприятия. Также под программу попадут те, кто в текущем году был переведён на постоянную работу к другому работодателю, но теперь находится под риском увольнения – например, в неоплачиваемом отпуске или трудится неполный рабочий день.

Программа распространяется и на трудоустройство беженцев с Украины, из Донецкой и Луганской народных республик.

«Такие решения помогут людям быстрее находить работу и лучше адаптироваться к изменившимся условиям», – отметил Михаил Мишустин.

Субсидия для работодателей будет равна трём минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и число принятых на работу граждан. Первый платёж поступит через месяц после трудоустройства соискателя, второй – через три месяца, третий – через полгода.

Работодателю следует обратиться в центр занятости для подбора специалистов. Можно это сделать дистанционно через личный кабинет на портале «Работа России». Затем нужно направить заявление в Фонд соцстрахования, можно также дистанционно – через систему «Соцстрах».

Программа субсидирования найма стартовала в марте прошлого года. В марте 2022 года её расширили, распространив на некоторые категории граждан до 30 лет.