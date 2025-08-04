Кабинет неотложной помощи Рязанского кардиодиспансера теперь выезжает к пациентам на дом

В Рязанском кардиодиспансере теперь новый формат неотложной помощи. Кабинет неотложной помощи работает не только в стенах поликлиники, но и выезжает к пациентам на дом. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.

Выездную помощь оказывают фельдшеры. Одна из них – выпускница РязГМУ – уже приступила к работе, второй специалист присоединится в ближайшее время. Это разгрузит участковых терапевтов, и у них появится больше времени на диспансеризацию, профилактику и работу с пациентами с хроническими заболеваниями.

Неотложная помощь нужна при состояниях, не угрожающих жизни, но требующих медицинского вмешательства:

Температура, головная боль, боли в суставах, спине, горле, ухе

Обострение хронических болезней

Приступ астмы (не требующий реанимации)

Повышенное или пониженное давление

Головокружение, слабость

Травмы без необходимости срочной госпитализации

Если вам нужна неотложная помощь, но не экстренная, обращайтесь в поликлинику кардиодиспансера или вызывайте специалиста на дом.