Кабинет неотложной помощи Рязанского кардиодиспансера теперь выезжает к пациентам на дом

В Рязанском кардиодиспансере теперь новый формат неотложной помощи. Кабинет неотложной помощи работает не только в стенах поликлиники, но и выезжает к пациентам на дом. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.
Выездную помощь оказывают фельдшеры. Одна из них – выпускница РязГМУ – уже приступила к работе, второй специалист присоединится в ближайшее время. Это разгрузит участковых терапевтов, и у них появится больше времени на диспансеризацию, профилактику и работу с пациентами с хроническими заболеваниями.
Неотложная помощь нужна при состояниях, не угрожающих жизни, но требующих медицинского вмешательства:
- Температура, головная боль, боли в суставах, спине, горле, ухе
- Обострение хронических болезней
- Приступ астмы (не требующий реанимации)
- Повышенное или пониженное давление
- Головокружение, слабость
- Травмы без необходимости срочной госпитализации
Если вам нужна неотложная помощь, но не экстренная, обращайтесь в поликлинику кардиодиспансера или вызывайте специалиста на дом.