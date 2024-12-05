Кабан из Окского заповедника «написал» письмо

Окский заповедник продолжает радовать нас снимками из фотоловушек. Одна из них засняла, как кабан «написал» письмо с помощью запаховых желез, расположенных на голове. Об этом пишет старший научный сотрудник заповедника Н. Л. Панкова в группе во «ВКонтакте».

Если вы думаете, что главное в жизни кабана — еда, то вы глубоко ошибаетесь. Если проследить за маршрутом животного, то окажется, что для него, как и для многих, очень важно общение.

«Если с членами своего стада кабан может пообщаться напрямую, то с другими особями приходится “переписываться” при помощи запаховых меток, оставляемых на стволах деревьев», — пишет специалист.

Кабан на фото идёт “читать” послание на стволе чесального дерева и ответить на него с помощью запаховых желез, расположенных на голове. Такое общение играет важную роль, особенно во время брачного сезона, чтобы самец и самка могли найти друг друга.