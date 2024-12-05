Четверг, 5 декабря, 2024
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Кабан из Окского заповедника «написал» письмо

Дата публикации

Валерия Мединская
Фото из группы Окского заповедника во "ВКонтакте".

Окский заповедник продолжает радовать нас снимками из фотоловушек. Одна из них засняла, как кабан «написал» письмо с помощью запаховых желез, расположенных на голове. Об этом пишет старший научный сотрудник заповедника Н. Л. Панкова в группе во «ВКонтакте».

Если вы думаете, что главное в жизни кабана — еда, то вы глубоко ошибаетесь. Если проследить за маршрутом животного, то окажется, что для него, как и для многих, очень важно общение.

«Если с членами своего стада кабан может пообщаться напрямую, то с другими особями приходится “переписываться” при помощи запаховых меток, оставляемых на стволах деревьев», — пишет специалист.

Кабан на фото идёт “читать” послание на стволе чесального дерева и ответить на него с помощью запаховых желез, расположенных на голове. Такое общение играет важную роль, особенно во время брачного сезона, чтобы самец и самка могли найти друг друга.

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