К уборке зерновых приступили в Касимовском округе

В Касимовском округе стартовала уборочная кампания по зерновым. Об этом сообщил глава округа Иван Бахилов.

Первыми к уборке зерновых культур – озимой пшеницы — приступили три хозяйства: колхоз им. Ленина, АО ПЗ Дмитриево и ОАО «Аграрий.

На 29 июля обмолочено 1258 га зерновых, что составляет 11% от их общей площади, намолочено 4712 тонн. Средняя урожайность в районе составляет 37,5 центнера с гектара.

В работах сейчас задействовано 35 комбайнов. Техникой и топливом аграрии обеспечены.

Аграриям предстоит убрать урожай зерновых и зернобобовых культур с 11749 гектаров. Урожай зерна ожидается не ниже прошлогоднего.

Продолжается заготовка кормов для сельскохозяйственных животных.

По состоянию на 29 июля 2025 года скошено 7373 га, заготовлено 65590 тонн сенажа, сена 1516 тонн.