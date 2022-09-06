К новому отопительному сезону в Рязани готовы 94% объектов социальной сферы

В понедельник, 5 сентября, мэр Рязани Елена Сорокина провела еженедельное совещание с подчинёнными. На повестке дня стояли следующие вопросы – подготовка к отопительному сезону, благоустройство городских территорий, ремонт дорог и приведение в порядок детских площадок.

В Рязани продолжается подготовка к новому отопительному сезону. По информации управления энергетики и ЖКХ, 94% объектов социальной сферы прошли опрессовку и готовы к готовы к наступающим холодам. В жилом фонде паспорта готовности получили 1833 многоквартирных дома.

В этом году капитальный ремонт будет выполнен на 10 участках магистральных тепловых сетей. В настоящее время в завершающую стадию входят работы на 6 объектах – ул. Зубковой, ул. Тимуровцев, ул. Островского, Шереметьевском проезде, ул. Попова, Малом шоссе. Полностью завершены – на ул. Пушкина, ул. Трудовой, ул. Стройкова и ул. Некрасова.

Также среди вопросов – замена поврежденных элементов на детских игровых площадках. Глава администрации отметила, что в этом году на приведение детских площадок в нормативное состояние предусмотрено финансирование в размере 10 млн. рублей. Адреса определялись совместно с депутатским корпусом. В приемке примут участие жители и депутаты.

– Врио губернатора Рязанской области Павел Малков поручил проработать вопрос по детским площадкам на областном уровне. При поддержке регионального бюджета количество детских площадок может быть существенно увеличено, – подчеркнула Елена Сорокина.

Как было отмечено, большие детские площадки продолжат устанавливать на общественных пространствах, на дворовых территориях – базовые. В будущую программу войдут все дворы – где участки оформлены в общедолевую собственность и где они муниципальные. Исходя из этого, будет определен порядок вхождения двора в программу.