Транспорт и дороги

К началу учебного года обновят дороги к школам и детсадам по нацпроекту

Анастасия Мериакри

В Рязанской области к новому учебному году ремонтируют дороги, ведущие к школам и детским садам. Работы на объектах проходят в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Губернатор региона Павел Малков поручил уделить особое внимание школьным маршрутам.

В Спасском районе завершается ремонт одной из центральных улиц в городе — Войкова. Ремонт проходит от дома №23 до дома №102. Рядом расположены школа, медцентр, детская библиотека, дом культуры, пенсионный фонд, почта и аптеки. На данный момент завершены работы по укладке асфальтобетонного покрытия, тротуаров и тротуарной плитки. Специалисты наносят дорожную разметку. К 1 сентября объект будет полностью готов к эксплуатации.

В Пителинском районе уже завершен ремонт трассы Пителино-Юрьево протяженностью 2,8 км. Данная дорога ведет к значимым соцобъектам: психоневрологическому интернату, центральной районной больнице, школе и другим учреждениям. В рамках ремонта обновили асфальтобетонное покрытие, укрепили обочины, установили барьерное ограждение и дорожные знаки. Работы сданы с опережением графика.

В Клепиковском районе отремонтировали 4,5 километра дороги Спас-Клепики – Макеево – Задне-Пилево. Обновленный маршрут начинается при въезде в Спас-Клепики и проходит через деревни Первушкино, Сергеево и Макеево. В Первушкино находится начальная школа-детский сад «Радуга». Ожидается проверка приемной комиссии.

В регионе продолжается работа по обновлению школьных маршрутов. До конца 2025 года планируется привести в порядок транспортную инфраструктуру еще в нескольких районах Рязанской области. Это обеспечит безопасное и комфортное передвижение учащихся и жителей населенных пунктов.

