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Четверг, 10 февраля, 2022

К месту проведения «Лыжни России» рязанцев доставят бесплатные автобусы

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К месту проведения «Лыжни России» рязанцев доставят бесплатные автобусы

7info
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К месту проведения гонки «Лыжня России» жители Рязани смогут добраться на бесплатных автобусах, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Этап Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2022» пройдёт в субботу, 12 февраля. В Рязани старт дадут в 12.00 на трассе биатлонного комплекса «Алмаз» в посёлке Варские.

Бесплатные автобусы будут ходить с Театральной площади с 09.00 до 11.00, обратно — с 13.30 до 15.00. Транспорт поедет по мере наполняемости.

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Зарегистрироваться участникам можно заранее с 09.00 до 18.00 в ГАУ РО «СШОР «Олимпиец. На месте гонки регистрация пройдёт 12 февраля с 8.30 до 10.00.

Для участников соревнований предусмотрены палатки для переодевания, работа полевой кухни. Зрителей ждет культурно-развлекательная программа.

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