К какому врачу идти, если болит: алфавит пациента

Разобраться, к какому врачу идти, когда болит всё и сразу — задача не из лёгких. Сегодня медицинских специальностей столько, что даже опытные пациенты теряются. Симптомы бывают странными, многозначными, пугающими. И часто возникает вопрос: кому показать то, что болит?

Именно для таких ситуаций подготовила памятку Мария Евгеньевна Жарова, старший лаборант кафедры гастроэнтерологии Института непрерывного образования и профессионального развития Пироговского университета.

Простая таблица поможет быстро сориентироваться, не тратить время и попасть к нужному специалисту с первого визита.

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Но важно помнить: в организме всё взаимосвязано. Один и тот же симптом может указывать на совершенно разные проблемы. Боль в груди — это не только сердце, но и желудок, лёгкие, позвоночник. Головная боль — не всегда давление. Иногда это неврология, проблемы с сосудами или даже тревожное расстройство. Пытаться угадать самому — не лучшая идея.

Если не уверены — начните с терапевта. Это ваш базовый врач, к которому стоит обращаться в случае неясных жалоб. Он осмотрит, назначит анализы и при необходимости направит к узкому специалисту. Это лучший путь, если жалобы сложные, размытые или вызывают тревогу.

Важно: не откладывайте. Ожидание в надежде «само пройдёт» часто оборачивается потерей времени и ухудшением состояния. Не ставьте диагноз по интернету, не гуглите лечение и не слушайте советы друзей. Настоящую помощь даст только врач.

А теперь — алфавит пациента. Список врачей и симптомов, при которых их стоит посетить:

А — Аллерголог

Симптомы: частый насморк, зуд, высыпания, крапивница, отёки, слезотечение, сезонная аллергия

Г — Гастроэнтеролог

Симптомы: боль в животе, вздутие, горечь во рту, нарушение стула, изжога, тошнота, снижение веса

Г — Гинеколог

Симптомы: боли внизу живота, сбои цикла, выделения, проблемы с молочными железами, планирование беременности

Д — Дерматолог

Симптомы: высыпания, зуд, изменение кожи, угри, грибок, новообразования

К — Кардиолог

Симптомы: боль в груди, учащённый пульс, одышка, скачки давления, отёки, быстрая утомляемость

Н — Невролог

Симптомы: головная боль, головокружение, онемение, боль в спине, нарушение сна, снижение памяти

О — Ортопед-травматолог

Симптомы: боли в суставах и позвоночнике, травмы, растяжения, нарушение осанки, ограничение подвижности

О — Отоларинголог (ЛОР)

Симптомы: боли в горле, длительный насморк, снижение слуха, гайморит, боли в ушах, храп

Д — Дерматолог-косметолог

Симптомы: акне, пигментация, выпадение волос, бородавки, косметические дефекты

О — Офтальмолог

Симптомы: снижение зрения, сухость и покраснение глаз, слезотечение, конъюнктивит, инородное тело

П — Пульмонолог

Симптомы: кашель, одышка, боль в груди, хрипы, сложности с дыханием

У — Уролог

Симптомы: рези при мочеиспускании, боль в пояснице, изменение мочи, потенция, бесплодие

Э — Эндокринолог

Симптомы: резкое изменение веса, сухость во рту, потливость, выпадение волос, нарушение обмена веществ

Р — Ревматолог

Симптомы: боли и скованность в суставах, повышение температуры, хронические воспаления

И — Инфекционист

Симптомы: лихорадка, увеличение лимфоузлов, сыпь, подозрение на вирусные заболевания, желтуха

Э — Эндоскопист

Симптомы: показания к гастро- и колоноскопии, подозрение на заболевания ЖКТ

Э — Эндокринолог-диабетолог

Симптомы: повышенный сахар, жажда, медленное заживление ран, диабетическая стопа

О — Онколог

Симптомы: уплотнения, родинки, новообразования, резкая потеря веса, хроническая слабость

П — Проктолог

Симптомы: геморрой, кровотечение при дефекации, зуд, боли в прямой кишке

Х — Хирург

Симптомы: травмы, порезы, грыжи, воспаления, необходимость оперативного вмешательства

П — Психотерапевт, психиатр

Симптомы: тревога, депрессия, панические атаки, нарушения сна и настроения

С — Стоматолог

Симптомы: зубная боль, воспаление дёсен, кариес, неприятный запах, плановые осмотры.