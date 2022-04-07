К главе рязанского СК Никешкину обратились 20 жителей Мариуполя

В среду, 6 апреля, руководитель следственного управления СК РФ по Рязанской области Владимир Никешкин провёл личный прием эвакуированных жителей Мариуполя, сообщает пресс-служба ведомства.

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На приём пришли более 20 граждан. Их интересовали вопросы получения гражданства РФ, медицинского и социального обеспечения, порядок восстановления утерянных документов и другое.

«Всем гражданам даны исчерпывающие разъяснения по существу заданных вопросов и оказана необходимая помощь», — говорится в сообщении СК.

В приёме граждан также приняли участие уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина, сотрудники прокуратуры, полиции, министерств здравоохранения и прочих ведомств.