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Четверг, 7 апреля, 2022

К главе рязанского СК Никешкину обратились 20 жителей Мариуполя

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К главе рязанского СК Никешкину обратились 20 жителей Мариуполя

Александр Ильин

В среду, 6 апреля, руководитель следственного управления СК РФ по Рязанской области Владимир Никешкин провёл личный прием эвакуированных жителей Мариуполя, сообщает пресс-служба ведомства. 

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На приём пришли более 20 граждан. Их интересовали вопросы получения гражданства РФ, медицинского и социального обеспечения, порядок восстановления утерянных документов и другое. 

«Всем гражданам даны исчерпывающие разъяснения по существу заданных вопросов и оказана необходимая помощь», — говорится в сообщении СК. 

В приёме граждан также приняли участие уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина, сотрудники прокуратуры, полиции, министерств здравоохранения и прочих ведомств.

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