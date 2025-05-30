К фестивалю «Земля Паустовского» выпустили лимитированную коллекцию одежды и сувениров

Агентство развития туризма Рязанской области презентовало коллекцию одежды и тканевых аксессуаров, созданную специально к фестивалю «Земля Паустовского» (6+). Вещи подойдут как для взрослых, так и для самых маленьких — линейка включает модели от 3 месяцев и рассчитана на всю семью.

Для коллекции были разработаны эксклюзивные ткани — 100% шелк, хлопок и вискоза. Все материалы прошли индивидуальную брендовку и производственный отбор. Основное внимание — не только к качеству, но и к визуальному стилю. Принты вдохновлены темой природы, путешествий и творческого наследия Паустовского.

Одежду и аксессуары создали мастера из рязанской студии «K’Studio by Katya Susorova». Каждое изделие выполнено вручную, с соблюдением современных модных тенденций и с особым вниманием к деталям. Коллекция разработана с расчётом на комфорт во время прогулок, поездок и мероприятий на свежем воздухе.

Приобрести вещи можно будет 31 мая в рамках фестиваля «Земля Паустовского», который пройдёт в городе Спас-Клепики.

Коллекция выпущена ограниченным тиражом — это делает её не только памятным сувениром, но и эксклюзивным элементом гардероба.

Фото: t.me/visitryazan/