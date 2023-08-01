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К деревням Качево и Мордасово построили новую дорогу

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Фото: сайт администрации

Завершены работы по строительству новой дороги от поселка Строитель до деревень Качево и Мордасово, информирует пресс-служба администрации.

На протяжении 2,8 километров выполнены замена и укладка покрытия проезжей части, ремонт существующих и устройство новых тротуаров, установка бордюрного камня и дорожных ограждений, а также высотное регулированию крышек колодцев. Также на участке сделаны пешеходные переходы с адаптацией для маломобильных групп населения, заасфальтированы съезды в районе примыкания дворовых проездов и второстепенных дорог, нанесена дорожная разметка и установлены знаки. В районе пруда появилась насыпь, в поселке Качево организован разворотный круг для общественного транспорта и установлен павильон ожидания на остановке.

При осмотре работ комиссия выявила нарушения, которые подрядчик должен устранить в течение 10 дней.

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