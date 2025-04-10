К 80-летию Победы ветераны в Рязанской области получат денежные выплаты

В честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне ветераны, проживающие в Рязанской области, получат единовременные выплаты. Об этом сообщили в региональном отделении Социального фонда России. Финансовая поддержка будет перечислена вместе с пенсией уже в апреле — до наступления памятной даты.
Согласно указу Президента России, в 2025 году юбилейные выплаты в размере 80 тысяч рублей будут направлены:
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны;
вдовам погибших участников войны;
гражданам, награждённым знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей.
Эта категория граждан получит поддержку в беззаявительном порядке — дополнительные обращения в ведомства не потребуются. Социальный фонд произведёт все выплаты на основании уже имеющихся данных.
Отдельная категория граждан — труженики тыла. Они получат единовременную выплату в размере 55 тысяч рублей. Эти средства также будут перечислены автоматически и поступят на пенсионные счета в апреле.
Если у граждан возникают вопросы, уточнения можно получить по телефону контакт-центра Социального фонда:
8 (800) 100-00-01
Звонок бесплатный.
Режим работы:
— понедельник–четверг — с 09:00 до 18:00
— пятница — с 09:00 до 16:45.